Mortal Kombat – Une stratégie commerciale fatale ?

Le dernier Mortal Kombat (sorti fin septembre dernier) connaît un véritable succès, le jeu ayant désormais passé la barre des 3 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Un résultat à la hauteur du prestige de la saga, commencée il y a maintenant plus de trente ans. Cependant, tout n’est pas parfait et exempt de reproches pour cette dernière parution.

Ainsi, nombreuses ont été les critiques formulées vis-à-vis de la boutique du jeu, qui propose du contenus exclusifs. Chose qui tranche alors avec le précédent opus (Mortal Kombat 11). Car si des items étaient bel et bien proposés à l’achat, il était également possible de les récupérer la plupart d’entre eux en jeu.

Une nouveauté mal perçue par la communauté, donc, mais il y avait une autre nouvelle de mauvais goût qui l’attendait. En effet, à l’approche d’Halloween, Warner a eu à cœur de fêter l’événement en offrant une « fatalité » inédite. Seulement, pour cette simple animation, le prix était bien trop élevé (environ 10 euros). Et la réaction des joueurs n’a pas tardé. Warner Bros, bousculé par la colère de la communauté, s’est alors à son tour exprimé. La réponse semblait positive, l’éditeur ayant « apprécié les différents retours ». Cependant, les dernières déclarations l’éditeur auront créé de nouveaux motifs de dissensions et un sentiment d’injustice.

Next week, you can access the Seasonal Fatalities bundle, which includes the Halloween, Thanksgiving, and upcoming Winter fatality.

Those who purchased the Halloween fatality will have access to the bundle at no extra cost.

We appreciate your feedback on all everything #MK1.

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) November 9, 2023