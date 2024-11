Mortal Kombat 1 – Ghostface rejoint le massacre

À l’image des Soul Calibur, les jeux Mortal Kombat ont cette tradition d’inviter des personnages issus d’univers et franchises différents à rejoindre leurs castings respectifs. On se souvient ainsi des apparitions incongrues mais amusantes d’Ezio, Yoda ou encore Geralt dans certains Soul ; ou encore du Predator, du Xénomorphe, de Rambo, Robocop et Terminator dans les deux derniers Mortal Kombat. C’est désormais à l’iconique Ghostface, des films d’horreur Scream, de monter sur scène dans Mortal Kombat 1.

Halloween est déjà passé, mais Ghostface s’en moque : il compte venir le 19 novembre, armé de son inséparable couteau de chasse pour vérifier, en conditions réelles, si les joueurs connaissent bien leurs classiques en termes de films d’horreurs ainsi que les différentes mises en scène propres au genre. Cette fois, nul policier ou journaliste pour le stopper.

Bien que l’échéance de sortie soit curieuse, et que l’on pourrait s’étonner de voir le tueur masqué surgir deux semaines après la journée de l’épouvante, NetherRealm compte bien sur ce monstre moderne du cinéma pour introduire le cortège de personnages « guests » à venir, parmi lesquels Conan le Barbare et un Terminator (le T-1000 cette fois, et quelle dommage qu’on ne puisse avoir de combat entre le T-800 de Mortal Kombat 11 et le T-1000 de Mortal Kombat 1).

Aussi, en guise de rattrapage, le studio a récemment sorti un teaser officiel présentant Ghostface, doublé par Roger L. Jackson, et quelques-uns de ses coups qui font écho à ses différents meurtres dans les films, ponctués d’un crissement de violon. On ne manquera pas de reconnaître la référence au premier film avec l’énorme téléphone blanc et les deux Ghostface en fin de trailer, ce qui devrait épargner à votre serviteur de recevoir un étrange appel ce soir.

Néanmoins, on ne peut que souhaiter au studio de maintenir la santé relative de la franchise avec cette cohorte de personnages invités. Ghostface sera disponible le 19 novembre, en early access pour ceux qui possèdent l’extension Khaos Reigns de Mortal Kombat 1, et le 26 novembre pour tout le monde.