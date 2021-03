Monyuu, un JRPG qui se réserve pour la Switch !

Monyuu, qu’est-ce donc ? C’est l’abréviation de Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Yuusha Tai ga Maou wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu. Oui, c’est un peu long, et cela signifie : “vaincre les monstres pour obtenir de puissantes armures et épées. Nous croyons en le jour où les Héros battront le seigneur des démons.”

Et donc, Monyuu est l’abréviation officielle ; si c’est pas sympa, ça ! C’est le studio Experience qui se charge de ce dungeon-RPG exclusif à la Switch, studio qui à déjà réalisé de nombreux jeux tels que Demon Gaze 1 et 2, Ray Gigant, les Spirits Hunter, plus récemment Undernauts : le labyrinthe de Yomi et tout dernièrement, les Sauveurs des ailes de Sapphire / L’étranger de la cité de l’épée.

Donc beaucoup de jeux, mais très peu connus en Europe (vous en connaissiez ?). Ainsi, nombre de jeux à leur actif, une grande expérience donc (si, c’est rigolo !) et un trailer qui semble assez prometteur pour nous donner une expérience de jeu assez originale. En tout cas, on l’espère. Le studio est assez discret, ce qui laisse peu de place pour se faire une idée du contenu du jeu et ce même à travers leur trailer de presque une minute (aussi peu d’infos nous rappelle un certain Elden Ring).

Pour les plus pointilleux d’entre vous, les personnages sont créés par Mota, les monstres par Akifumi Yamamoto (illustrateur de cartes Duel Masters), le producteur est Hajime Chikami (illustrateur de certains jeux et producteur de ceux cités plus haut), le directeur de l’équipe Motoya Ataka (directeur de la plupart des jeux cités) et le compositeur, Naoaki Jimbo qui a déjà travaillé sur les deux NG. Une équipe qui as donc l’habitude de travailler ensemble !

Enfin, sachez que de plus amples détails seront annoncés pendant l’EXP Channel 3ème Saison #24″, en live le 26 mars, et le jeu Monyuu sortira donc sur Switch pour normalement, l’été 2021. À surveiller !