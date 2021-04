Monster Hunter Rise – La version 2.0 datée et détaillée

C’était annoncé, Capcom a tenu hier une énième présentation consacrée à Monster Hunter. Ce show était attendu par les fans puisqu’il devait notamment revenir sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (attendu pour cet été sur Switch et PC), mais également sur Monster Hunter Rise et les vagues de contenu additionnel prévues autour du titre. C’est désormais chose faite, Capcom a pris le temps d’expliquer aux chasseurs tout ce qui les attend dans la version 2.0 du jeu et, quitte à y être, annoncer quand elle arrivera.

Ne tournons pas autour du pot. Si vous avez poncé le contenu présent dans la cartouche et que vous y tournez en rond depuis, vous serez ravi d’apprendre que Capcom y injecte du contenu additionnel dès aujourd’hui, ce mercredi 28 avril. Cette mise à jour 2.0 ajoutera un certain nombre d’éléments inédits tels que le déplafonnement du niveau de guilde, l’introduction de monstres attendus (le Rathalos Apex et le Chameleos) mais aussi de trois invités non annoncés (le Diablos Apex, le Teostra et le Kushala Daora).

En plus de ces nouvelles armes et armures, de ces nouvelles missions et de leurs défis, Capcom va profiter de cette mise à jour pour rafraîchir la liste des cosmétiques payants. Ainsi, s’il vous reste des pièces qui traiînent et que vous souhaitez vous démarquer des autres chasseurs, libre à vous de les investir dans l’acquisition de nouvelles voix (celles de Fugen et d’Hinoa), de nouvelles armures et autres tatouages, coupes de cheveux… Tout un tas d’éléments que vous pourrez obtenir d’une traite à l’achat du Monster Hunter Rise DLC Pack 2.

Voilà, une mise à jour relativement conséquente donc et qui permettra de donner un petit coup de fouet à nos parties de chasse. N’oubliez donc pas de mettre à jour Monster Hunter Rise aujourd’hui pour profiter de toutes ces nouveautés. Ajoutons enfin qu’une version 3.0 est toujours en projet et qu’elle ajoutera de nouveaux monstres ainsi qu’un chapitre supplémentaire à l’histoire de Kamura. Son déploiement devrait avoir lieu le mois prochain.