Monster Hunter – Un nouvel event digital la semaine prochaine

La franchise Monster Hunter est devenue une véritable poule aux œufs d’or pour Capcom. Après l’immense succès de World (pas loin de 17 millions d’exemplaires vendus), et le lancement en mode “départ turbo” de Rise sur Nintendo Switch (6 millions d’acquéreurs en moins de deux mois d’exploitation !), la firme a bien l’intention de chouchouter ses franchises et ses fans.

Ces derniers seront donc ravis d’apprendre que Capcom organise un événement numérique dédié à la licence des chasseurs la semaine prochaine. Deux jeux seront concernés : Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2. L’événement sera lancé le 26 mai 2021, à 16h00 heure de Paris. Informations que nous tenons du communiqué officiel de Capcom qui stipule sobrement (traduction libre) :

Monster Hunter Digital Event – May 2021 is fast approaching!

Tune in for details on #MHRise Update Ver. 3.0 and the latest news on #MHStories2.

📺 https://t.co/q8j5Md6naG pic.twitter.com/y6CYDIzbvX

— Capcom USA (@CapcomUSA_) May 20, 2021