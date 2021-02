MLB The Show 21, Sony tend la main aux joueurs Xbox

Voilà maintenant près de 15 ans que la licence Major League Baseball et son jeu phare MLB The Show n’avaient plus quitté le giron de la PlayStation, et ce depuis l’épisode original sorti sur PlayStation 2 et PSP. C’est par l’intermédiaire d’une petite vidéo humoristique présentée par Fernando et Le Coach que Sony accueille officiellement les joueurs Xbox sur MLB The Show 21, dont la sortie est toujours prévue pour le 20 avril 2021.

C’est en 2019 lors du renouvellement de son contrat avec la MLB que Sony avait déclaré vouloir porter le titre sur d’autres plateformes que la sienne. C’est désormais chose faite avec cette édition 2021 qui sera la première à ravir les joueurs Xbox (One et Series). Le dernier né des studios San Diego répond donc aux exigences de la ligue qui souhaitait alors élargir le rayonnement de sa licence sur plateformes vidéoludiques et redorer le blason d’un sport en perte de vitesse au pays de l’oncle Sam face aux mastodontes tels que la NBA ou la NFL.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on nous confirme également les présences du Cross-Play ainsi que de la progression Cross-Platform, permettant à tout un chacun de s’essayer aux différentes versions de MLB The Show 21 sans jamais perdre une miette de votre progression.

Cette décision, bien qu’elle soit surprenante n’en est pas pour autant dénuée de sens. Car c’est bien la pression de la ligue de Baseball qui a permis au titre d’étendre ses horizons et ainsi forcer la main à l’éditeur Japonais. On ne peut que se dire que l’immense parc de consoles Xbox aux États-Unis compte son lot de fans du genre, il y a donc fort à parier que la simulation saura attirer les foules et ainsi donner une nouvelle jeunesse au titre. On prendra pour exemple les récents portages d’Horizons, Death Strandings et Detroit: Become Humans sur PC, ayant eux aussi élargi le rayonnement des (anciennes) exclusivités PlayStation.