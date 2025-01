Minecraft – Cochons, fleurs… toutes les nouveautés de la nouvelle snapshot

De nouvelles fonctionnalités sont disponibles dans Minecraft ! Le célèbre jeu cubique a en effet annoncé que les joueurs pouvaient déjà tester les éléments de la snapshot 25W02A. Une surprise inattendue pour bien démarrer l’année 2025.

Tout d’abord, ce sont deux nouvelles variantes de cochons qui pourront nous accompagner dans nos aventures. La première apparaît dans les biomes froids, et est couverte d’une couche de laine pour lui tenir chaud. Malheureusement, impossible de la récupérer pour faire d’autres objets avec. Le deuxième cochon spawn quant à lui dans des environnements plus chauds comme les savanes ou les jungles. Ces ajouts sont uniquement cosmétiques, mais introduisent un peu de variété parmi les mobs (et un défi supplémentaire pour les joueurs qui aiment construire des zoos avec tous les animaux de Minecraft).

Toujours dans ces nouveautés purement décoratives, on verra désormais des feuilles tomber des arbres, à la manière des pétales de cerisiers de la version 1.20. Ces particules apparaissent sous n’importe quel type de feuillage, et viennent elles aussi rendre le jeu plus vivant, sans apporter de gameplay. En revanche, des feuilles mortes couvriront le sol des forêts, et pourront servir de combustible dans les fourneaux. Enfin, une nouvelle fleur sauvage fait son entrée dans l’Overworld : de petites fleurs jaunes et blanches qui poussent elles aussi dans les forêts.

Dernière modification importante : la magnétite, qui sert à indiquer une direction précise à sa boussole, a une nouvelle recette de craft. Il faudra maintenant utiliser un lingot de fer au lieu de la netherite pour créer ce bloc, souvent oublié des joueurs. On pourra aussi le trouver directement dans les coffres près des portails en ruine.

À l’heure actuelle, difficile de savoir si ces petits ajouts sont un aperçu d’une version 1.22 à venir, ou d’une mise à jour plus modeste. Certains joueurs spéculent déjà sur l’arrivée éventuelle des saisons en jeu, tandis que d’autres se plaignent de la futilité des fonctionnalités les plus récentes.

En août dernier, on avait appris sur le blog de Minecraft que le jeu aurait désormais droit à des nouveautés plus régulièrement, entre les nouvelles versions du jeu. Cela expliquerait aussi pourquoi cette snapshot ne propose finalement rien au niveau du gameplay ou de l’exploration, mais ces nouveautés, sans réellement changer quoi que ce soit à l’expérience de jeu, permettront au moins de rendre le monde de Minecraft plus vivant et réaliste.