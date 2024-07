Metaphor ReFantazio – Ou l’histoire d’une élection magique pour devenir roi

À l’occasion du salon Anime Expo de Los Angeles qui s’est tenu en fin de semaine dernière, Atlus a présenté généreusement Metaphor ReFantazio qui promet d’être la nouvelle série phare des créateurs de Persona 3, 4 et 5. En effet, lors d’une grande présentation de presque trente minutes, le focus a été fait sur le début de l’intrigue et les quelques personnages centraux. Le réalisateur Katsura Hashino, ancien directeur de P-Studio (en charge des Persona) et désormais fondateur de Studio Zero au sein d’Atlus nous explique alors:

Nous disions jusqu’à maintenant que le personnage principal devait voyager avec la fée Gallica pour sauver le prince maudit, mais son véritable but est de retrouver et vaincre Louis, le responsable de cette malediction. Dès le début du jeu, le héros et Gallica sont en réalité en mission pour tuer le traître Louis.

Mais très vite, les plans vont être bouleversés par l’assassinat. À sa mort, le défunt régent aura fait en sorte qu’une élection magique soit réalisée afin de nommer son digne successeur, celui-ci devant être désigné par le peuple. Louis, jeune militaire dont la popularité ne cesse de croître dans le royaume figure en bonne position pour conquérir la couronne. On soupçonne, cela va de soi, qu’il est l’instigateur même du régicide.

Le jeu semble dès lors se transformer en une sorte de road trip aux allures de campagne électorale dans toute la contrée afin de convaincre le peuple de la sympathie du jeune prince maudit face à Louis l’infâme. À travers trois pays qui n’en forment plus qu’un, le Royaume Uni d’Euchronia, cette élection pour trouver un héritier valable au roi ne sera guère la seule préoccupation des citoyens. Et pour cause, des créatures monstrueuses nommées étrangement « humains » – qu’on croirait venir tout droit de L’Attaque des Titans – ont fait leur apparition. Nées de l’angoisse et des ressentiments divers de la population (un peu comme les Sans-Cœur de Kingdom Hearts), ces créatures (dont l’inspiration palpable sont les travaux du peintre Jérôme Bosch) cacheraient bien des secrets sur les origines de leurs existence. Le réalisateur en profite pour nous expliquer:

Dans un monde où l’anxiété que nous portons tous en nous devient une force réelle à combattre, nous devons éveiller les pouvoirs héroïques, ou Archétypes, avec lesquels nous sommes nés. Ainsi, nous pouvons surmonter nos peurs d’un avenir inconnu.

En effet, si l’anxiété, se manifestant sous forme de particules peut occasionner bien des désagréments, c’est aussi ce qui est à l’origine de la magie de Metaphor ReFantazio. Les citoyens ont appris à la collecter et à s’en servir pour bâtir leurs belles cités, mais il se trouve que la quantité de magla, nom qu’on lui donne dans Metaphor ReFantazio est devenu trop abondante et incontrôlable, donnant lieu à une invasion de monstres très dangereux. Les Archétypes cités par Katsura Hashino ne sont autres que les pouvoirs spéciaux enfouis en chacun des personnages. À l’instar, peu ou prou, des Persona de Joker (Persona 5), Yu Narukami (ou Souji Seta dans le manga adapté de Persona 4) et les autres, ces Archétypes représentent les identités véritables des protagonistes, leurs sentiments profonds.

Metaphor ReFantazio augure une histoire riche, sombre, faite de traîtrises, d’intrigues sous-jacentes avec des enjeux sociétaux et politiques qui côtoieront des drames de diverses envergures. Katsura Hashino et son équipe, qui travaillent sur le jeu depuis presque 10 ans maintenant, semblent avoir façonné un concept bien maturé aux fondations solides et au scénario finement élaboré, de quoi nous mettre l’eau à la bouche.

Soyez rassurés, l’attente insoutenable va bientôt prendre fin puisque Metaphor ReFantazio est attendu pour le 11 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox Series et PC avec une traduction française en prime.