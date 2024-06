Metal Slug Tactics – Dotemu sonne le tocsin pour une sortie prochaine

Lorsque l’on parle d’orfèvrerie de pixels, la jeune génération de joueurs songe à juste titre à des jeux comme Eastward, Valfaris ou encore au récent Sea of Stars. Mais pour les plus âgés, la référence se nomme probablement Metal Slug. Pilier du run and gun, bien qu’il n’ait pas inventé le genre, la saga de SNK ne s’est hélas plus montrée sous sa forme traditionnelle depuis 2008 sur Nintendo DS. Heureusement pour nous, la France détient une arme secrète qui a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises (Windjammers 2, Wonder Boy III: The Dragon’s Trap, Streets of Rage 4, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge…) : on parle bien sûr de Dotemu.

En effet, les génies parisiens, déjà dans les petits papiers d’éditeurs prestigieux comme Sega ou Square Enix, nous ont gratifiés en juin 2021 d’une magnifique surprise : l’annonce de Metal Slug à la sauce tactical-RPG façon Front Mission ! Immédiatement, on ne peut s’empêcher de se demander pourquoi une telle évidence ne s’est pas retrouvée plus tôt dans nos consoles, tant cela relève d’un mariage des genres des plus alléchants. Pour se faire pardonner une si longue attente, Dotemu, cette fois-ci aux côtés de Leikir Studio (basé à Ivry-sur-Seine), accompagne les versions Switch et Steam déjà prévues de moutures destinées aux PlayStation 4, 5, Xbox One et Series. De quoi gâter tout le monde d’ici l’automne 2024 !

Si les nostalgiques de la série ne retrouveront pas le système de jeu classique, c’est à un gameplay à mi-chemin entre le jeu de rôle tactique et le roguelite que Dotemu propose d’assaisonner Metal Slug. Que les vieux briscards se rassurent néanmoins, les iconiques Marco, Eri, Fio et Tarma seront de retour en compagnie de leur fameux char d’assaut qui donne son nom au jeu. Adepte du beau jeu et du « skill », la série a de tout temps su se montrer aussi drôle qu’exigeante ; aussi, Dotemu promet des environnements variés, de riches possibilités stratégiques et un défi à la mesure de tous les petits généraux en herbe qui voudraient se mesurer aux armées du vil Morden.

Pléthorique, la proposition augure une replay value conséquente avec pas moins de 110 maps minutieusement créées à la main, 36 armes, 9 protagonistes hauts en couleur et 176 mods d’armes. Pour nous donner un peu plus l’eau à la bouche, un nouveau trailer à découvrir est également dévoilé.

Enfin, le titre sera jouable en avant-première sous forme de démo gratuite sur PC du 10 au 17 juin prochains dans le cadre du Steam Néo Fest. Il va sans dire que Metal Slug Tactics est propulsé séance tenante au sommet des attentes pour cette année. Vivement l’automne !