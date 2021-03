Metal Max sort l’artillerie lourde pour 2021 avec 2 jeux et 1 projet inédit

Ce week-end, une série “illustre” du jeu vidéo s’apprêtait à passer un cap au Japon avec un évènement spécial. Cette série, malgré son grand âge (30 ans tout de même) vous est probablement inconnue, et on ne vous en tiendra rigueur puisque c’est une série que les japonais se sont gardés pendant presque autant de temps (une poignée d’épisodes ont franchi les frontières de l’archipel) : Metal Max. Ça vous dit quelque chose ? Si vous êtes amateurs de cette épopée vidéoludique (de manière légale ou passibles de peines diverses), vous serez probablement ravis d’apprendre qu’elle va passer une année animée.

On va rembobiner pour que tout le monde soit au même niveau : Metal Max est une série de J-RPG dans lequel on prend le contrôle d’une bande de héros/mercenaires (sauce “animé” pour les volets les plus récents). Cependant, cette belle bande ne parcourt pas donjons et forêts pour détruire araignées et autre écureuils armés de dagues. Non, eux, c’est plutôt monde post-apo désertique en quête de gloire et de pognon afin de customiser des tanks, “reliques de temps anciens”… Un croisement entre FF, Mad Max et Pimp my Ride donc…

Bien, nous sommes à jour à présent. Nous disions donc : cette année 2021 s’annonce chargée pour la série. Effectivement, c’est au cours d’un live pré-anniversaire (ils voient large d’ailleurs puisque l’anniversaire en question est dans quelques mois) que 24Frame (studio de développement des derniers volets) parlait d’avenir, un sujet normal à cet âge-là. Et les conversations (ainsi que les démonstrations) laissaient entendre que pas moins de trois titres sont de la partie.

Premièrement, les fans le savent déjà, la série va accueillir dans un futur proche Metal Max Xeno: Rebirth 2, déjà annoncé, ce dernier est réapparu vite fait durant le show avec un nouveau titre. Metal Max: Wild West est néanmoins reste discret. Il a laissé entendre que sa sortie était toujours programmée sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dans l’année. Il en dévoilera normalement plus le 23 mai lors d’un live “réveillon d’anniversaire”.

Ce live ne sera cependant pas uniquement consacré a ce jeu puisque la série Metal Saga, un spin-off qui doit son nom à un conflit de droits (nous rappelant dans la foulée notre dossier Harvest Moon et Story of Seasons) attendrait aussi un heureux événement. C’est en tout cas ce que laissait entendre les animateurs du live ce week-end tout en restant extrémement cryptiques. Si, une chose est sûre : vu qu’un animateur ironisait que ce ne serait pas une exclusivité Xbox, on peut s’attendre à ce que ce soit effectivement le cas…

Enfin, les développeurs nous offrent un os à macher en attendant en présentant Metal Dogs. On change de supports et on découvre un jeu au ton different puisqu’on y controle ici des chiens armes jusqu’au garrot (au sens propre). Ces clebards militaires devront se defendre contre les attaques de monstres mythiques (des slimes avec une carrosserie ou des escargots avec canons…) de la serie dans un jeu action/rogue-like en vue du dessus. Rien de plus que ces quelques informations glanées sur la page Steam du jeu et les quelques secondes de gameplay présentées (à decouvrir plus bas).

Voila, pas mal d’annonces donc pour cette licence pas forcément tres connue à l’extérieur du Japon. Maintenant, il ne reste qu’à découvrir quand les jeux apparaîtront, sur quels supports et si le Japon compte se les garder. Ceci dit, une page Steam étant disponible pour Metal Dogs (lien dans les sources), il y a des chances qu’on finisse par voir au moins celui-ci ! Et si vous souhaitez deja le voir, vous pouvez le visionner à partir de la minute 1h26 de la vidéo.