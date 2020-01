Metal Gear Solid V – Quand une partie de jeu vidéo devient objet littéraire 

Le New Yorker publie une nouvelle basée sur le hit de Kojima.

Voilà une situation à laquelle on n’est pas habitué : le jeu vidéo fait objet littéraire ! On ne parle pas ici de novellisation, comme les adaptations de NieR: Automata , que nous avions critiquées sur New Game +, mais bien d’une œuvre originale dont la matière première est le jeu vidéo. Et quel jeu ! puisqu’il s’agit de Metal Gear Solid V, le dernier volet en date de l’œuvre monumentale d’Hideo Kojima.

C’est le très coté magazine The New Yorker qui fait l’honneur de ses colonnes à la nouvelle, puisque c’est de cela qu’il s’agit. Une courte nouvelle de Jamil Jan Kochai intitulée sobrement Playing Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Il y est question d’un jeune homme qui met la main “day one” sur une copie du jeu, et s’abîmera le temps d’une journée dans les aventures de Venom Snake.

S’abîmer, comme une mise en abîme. Car le personnage principal de la nouvelle est un jeune homme d’origine afghane, dont le père, abîmé lui aussi – au sens de la souffrance – fut moudjahidin. Les paysages du jeu (qui se déroule pour partie en Afghanistan) vont ainsi faire remonter à la surface l’histoire familiale, et le jeune homme de se plonger un peu trop personnellement dans l’aventure…

Une histoire qui fait probablement écho à celle de son auteur, d’origine afghane lui aussi, né dans un camp de réfugiés au Pakistan, et auteur de 99 nuits à Logar, best seller outre-Atlantique qui paraîtra chez nous en mai prochain.

Même si une certaine violence gratuite, qui existe bel et bien dans le jeu vidéo (comme au cinéma, du reste), est d’une certaine façon discrètement dénoncée dans la nouvelle, on voit surtout que le jeu vidéo va bien au-delà des clichés qui l’accompagne souvent. Voir un jeu comme Metal Gear Solid V inspirer un auteur jeune, mais reconnu, est une petite bouffée d’air frais. Surtout que cela tombe pile la semaine où les éditions Bayard ont décidé d’afficher dans une campagne de communication navrante le jeu vidéo comme une activité à la dangerosité comparable à l’alcool et autres drogues...