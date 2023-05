Les meilleurs mods pour les jeux PC

Les modifications, parfois appelées mods, sont des éléments générés par les utilisateurs qui peuvent améliorer, modifier ou ajouter des fonctionnalités à des jeux vidéo déjà existants. Les mods peuvent radicalement changer la façon dont un jeu est joué en apportant des ajustements mineurs ou des révisions majeures. Les joueurs peuvent toujours trouver de nouvelles choses à explorer, à tester grâce aux mods, qui sont une composante essentielle de la culture des jeux sur PC.

Comment installer les mods sur PC ?

Selon le jeu et le mod, l’installation peut être simple ou plus ardue. Si certaines modifications doivent être installées manuellement, d’autres peuvent l’être à l’aide d’un gestionnaire de mods. Les programmes appelés gestionnaires de mods facilitent l’installation, la gestion et la mise à jour. Vous trouverez ci-dessous un tutoriel étape par étape sur l’utilisation d’un gestionnaire de mods pour l’installation des mods :

Installer un gestionnaire de mods comme Vortex, Mod Organizer ou Mod Manager Nexus.

Inscrivez-vous sur le site.

Sélectionnez le mod que vous souhaitez installer.

Lorsque vous cliquez sur le bouton de téléchargement, le gestionnaire de mods se charge de l’installation.

Les quatre meilleurs mods pour jeux PC

Dans cette section, nous allons explorer nos quatre meilleurs mods pour PC :

The Elder Scrolls V : Skyrim – Enderal

Bien qu’il soit sorti en 2011, Skyrim est toujours l’un des jeux les plus appréciés des moddeurs. Le mod Skyrim Enderal transforme complètement le jeu en une nouvelle expérience RPG avec son propre univers, sa propre narration, ses propres personnages. Enderal propose également un scénario complétement inédit, des décors originaux et un système de compétences et de classes entièrement revu. Le mod dispose même de son propre jeu de voix et de sa propre bande-son. Tout fan de Skyrim à la recherche d’une nouvelle perspective doit jouer à Enderal.

Grand Theft Auto V – NaturalVision Evolved

Grand Theft Auto V, lancé en 2013, est un jeu PC très populaire aujourd’hui. L’esthétique du jeu est grandement améliorée par le mod d’amélioration graphique NaturalVision Evolved. Le jeu semble désormais plus réaliste et immersif grâce aux améliorations apportées à l’éclairage, à la météo, aux reflets, aux textures et à d’autres éléments graphiques. Pour ceux qui souhaitent jouer à Grand Theft Auto V avec des graphismes incroyables, NaturalVision Evolved est indispensable.

Fallout 4 – Sim Settlements 2

Le jeu vidéo Fallout 4, sorti en 2015, est un RPG post-apocalyptique qui se déroule dans un monde ravagé par un conflit nucléaire. Sim Settlements 2 est un mod qui améliore le mécanisme de construction de villes du jeu et permet aux utilisateurs de développer des communautés dynamiques et utiles. Le mod propose des bâtiments pré-construits ainsi que des personnages PNJ qui peuvent créer et gérer leurs propres résidences et entreprises. Tous ceux qui aiment créer des colonies dans Fallout 4 apprécieront Sim Settlements 2.

Minecraft – OptiFine

Inutile de de présenter Minecraft, ce jeu bac à sable ultra populaire publié en 2011. Mais ce que vous ne savez pas, c’est qu’un mod appelé OptiFine améliore les performances visuelles du jeu et apporte de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour embellit l’esthétique du jeu en améliorant les textures, l’éclairage et les ombres. En outre, OptiFine dispose d’une fonction de zoom, de paramètres de brouillard réglables et de paramètres graphiques améliorés. Tout joueur de Minecraft souhaitant améliorer ses graphismes et ses performances doit posséder OptiFine.

