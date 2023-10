Quels sont les meilleurs jeux de sport sur l’année 2023 ?

La récente sortie du tout nouveau FIFA (désormais nommé EA Sports FC) s’est de nouveau immiscée au sein d’un large calendrier de sorties de jeux vidéo. Parmi eux et comme toujours à l’aube des nouvelles saisons professionnelles, on compte bon nombre d’opus de simulations sportives.

Néanmoins, certains titres n’ont pas attendu le mois d’octobre pour être adoptés par les joueurs férus du genre et c’est pour cela qu’il est déjà évident d’établir une liste non exhaustive des meilleurs jeux de sport de l’année en cours. Chaussez les baskets ou rechargez les manettes, il va y avoir du sport.

Forza Motorsport

Référence du monde automobile sur Xbox depuis plusieurs générations, Forza a souvent poussé des joueurs PlayStation à sauter le pas en direction de Microsoft lorsque ces derniers se montraient lassés par Gran Turismo. Le dernier titre cité a fortement évolué, mais si Forza (attendu parmi les grandes sorties d’octobre) confirme tout son potentiel, l’envie des transfuges devrait une fois de plus se faire remarquer.

F1 2023

Le monde du simracing n’en finit pas de se développer avec des outils de plus en plus attractifs et des jeux pensés pour une immersion parfaite. F1 2023 entre parfaitement dans cette sphère avec l’intégration idoine des circuits de Formule 1 et de modes de jeu prisés aux côtés des personnages que sont Max Verstappen, Lewis Hamilton ou encore Charles Leclerc. De la campagne en carrière au mode en ligne, F1 2023 a su se développer à nouveau, en intégrant notamment la réalité virtuelle, au plus grand plaisir des amateurs de monoplaces et de jeux vidéo.

MLB The Show 23

Alors que Madden n’a pas vraiment réussi son passage sur les consoles de neuvième génération et que 2K continue de décevoir par son manque de nouveautés chaque année, The Show profite des errements de ses voisins si appréciés sur le continent américain. Bien moins réputé sur le Vieux Continent qu’outre-Atlantique, le baseball gagne cependant en notoriété grâce au travail exceptionnel d’EA Sports sur The Show.

L’apprentissage peut se montrer fastidieux, mais les joueurs lassés de Madden et de 2K ont peu à peu sauté le pas en direction de cet autre sport roi aux États-Unis. Le rendu est majestueux et la jouabilité, paramétrable en fonction de son niveau et de ses connaissances en baseball, fait clairement la différence.

WWE 2K23

Voici un univers qui peut à la fois passionner, mais également, rendre hilares certaines personnes ! Toujours est-il qu’après plusieurs années complexes d’un point de vue vidéoludique, la franchise phare du catch international a su se relever et apprendre des critiques pour de nouveau sortir un jeu divertissant et tout simplement réussi.

Les avis sont même dithyrambiques, y compris auprès des joueurs qui ne sont pas historiquement de fervents admirateurs du genre ! Presque étonnamment, la durée de vie et l’étendue du jeu sont deux de ses principales qualités, permettant aux joueurs de longues heures derrière l’écran sans la moindre lassitude.

