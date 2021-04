Maxime Chattam devient l’un des boss du jeu vidéo français

Maxime Chattam est essentiellement connu pour ses romans policiers et fantastiques. Mais l’homme est aussi un passionné de jeux vidéo, qu’il considère comme un véritable art. Il a été choisi par Dominique Boutonnat, président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), afin de prendre la relève de Juliette Noureddine à la tête de la commission du fonds d’aide au jeu vidéo.

Le CNC et la Direction générale des entreprises, ont publié il y a quelques jours une étude intitulée : « l’industrie du jeu vidéo en France : tissu économique et compétitivité », en collaboration avec le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV) et le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). Montrant l’importance économique du secteur vidéoludique, cette étude insiste sur celle de l’industrie française du jeu vidéo avec un chiffre d’affaires estimé à cinq milliards d’euros. Ce qui en fait est l’une des plus dynamiques en Europe et dans le monde.

La France se place sur la troisième marche des producteurs européens de jeux vidéo, et ce en particulier grâce à Ubisoft (actuel leader mondial), qui dispose de pas moins de 575 studios, éditeurs et distributeurs, et représente près de 12 000 emplois.

Au vu de cet impact économique, il était sensé et prévisible que l’Etat Français investisse de plus en plus dans ce secteur d’activité.

Je suis très heureux et honoré par cette mission. Le jeu vidéo est un art à part entière, aux narrations multiples, et je suis impatient de plonger dans les dossiers de ce que seront les jeux de demain.@LeCNC https://t.co/exeyWbCTI0 — Maxime Chattam (@ChattamMaxime) April 8, 2021

Maxime Chattam prend donc la tête de la commission chargé de l’attribution des aides financières à la création de média vidéoludique. La vice-présidence est confiée à Audrey Leprince (fondatrice de The Game Bakers et présidente de l’association Women in Games). Tous deux auront la charge de poursuivre ce travail de soutien en faveur du jeu vidéo indépendant.

Concrètement, le dispositif d’aide permet :