L’Anomalie – Un Goncourt 2020 complètement geek !

Quelle drôle d’idée de venir vous parler du Goncourt, ce prix Littéraire un peu ampoulé, sur un site de jeu vidéo ! Si on peut aimer la littérature ET le jeu vidéo comme on peut aimer le cinéma gore ET la pâtisserie, il faut toutefois reconnaitre qu’entre l’industrie vidéoludique et La Carte et le Territoire (M. Houellebecq, lauréat 2010) ou Les Ombres Errantes (P. Quignard, lauréat 2002), il y a comme un monde.

Cette année, toutefois, c’est un roman un peu spécial qui a été récompensé, L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, et qui a tout pour plaire – pour une fois – aux joueurs ! Avec un peu de Philippe K. Dick (l’auteur dont on a tiré Blade Runner), un peu de Lost (oui, oui, la série !) et un soupçon de Matrix (directement cité dans le bouquin), L’Anomalie nous raconte un drôle de paradoxe spatio-temporel qui ne déplaira pas aux fans de Black Mirror. Sans en dire trop sur l’intrigue pour ne pas gâcher la découverte, on révèlera simplement qu’il y est question d’un mystérieux phénomène d’ubiquité. À moins que ce ne soit une histoire de clônage ? Ou même d’une simulation géante comme dans la trilogie des Wachowski ? On vous laisse découvrir…

L’auteur, Hervé Le Tellier, a lui-même tous les atours du nerd. Scientifique, il est mathématicien et Docteur en linguistique ; il est aussi membre depuis 1992 et Président depuis 2019 de L’OuLiPo, l’Ouvroir de Littérature Potentielle. Cette association, fondée entre autre par Raymond Queneau, s’applique à rédiger des textes sous la contrainte. L’un des plus célèbres d’entre-eux est La Disparition, de George Perec, un roman écrit sans utiliser une seule fois la lettre e.

Pour en revenir à L’Anomalie, il s’agit d’un roman fun, enlevé, qui donne à voir une galerie de personnages haut en couleurs (dont un tueur à gage, authentique Agent 47 en puissance !), regardant parfois du côté du thriller, à d’autres moments vers la hard-SF, sans jamais oublier d’être drôle ; un véritable page-turner, comme on dit pour les polars, qui ne donne pas envie de la lâcher avant d’avoir le fin mot. Mais l’aura-t-on seulement ?

Ce n’est pas tous les jours qu’un site de jeux vidéo comme New Game + relaie les résultats du prix Goncourt, et rien que ça, ça veut dire quelque chose ! L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, est édité chez Gallimard, et coûte 20€ (15€ en format numérique).