Le roman préquelle de Spider-Man: Miles Morales maintenant disponible

Si vous faites partie de ceux que le stand alone Spider-Man: Miles Morales a laissé sur leur faim, sachez que vous allez pouvoir prolonger l’expérience et en apprendre un peu plus sur le personnage de Miles grâce à Ynnis Editions, qui viennent de sortir un roman faisant office de préquelle au jeu récemment sorti sur PS4 et PS5. Dans le jeu, Peter laisse la ville aux mains de Miles durant son voyage à l’étranger, mais avant d’en arriver à ce niveau de confiance, Miles a dû faire ses armes aux côtés de Peter, et apprendre à devenir lui-même un second Spider-Man.

Vous pourrez donc suivre la reconstruction de Miles après la perte de son père, dans un quotidien complètement bouleversé par ses problèmes personnels, mais aussi par ses responsabilités naissantes en tant que nouveau Spider-Man. Le roman va donc s’attarder sur des éléments que l’on aurait terriblement aimé voir dans le jeu, comme les premiers pas de Miles aux côtés de son mentor par exemple, là ou Peter reste presque totalement absent dans le jeu. On garde tout de même dans le jeu tous les doutes relatifs aux responsabilités que Peter laisse à Miles, mais il sera intéressant de voir comment ce dernier apprend à accepter ses pouvoirs, ou encore comment il sera perçu par les citoyens lors de ses premiers faits d’armes.

Au cœur de l’intrigue, comme toujours, une menace fera son apparition, et on imagine qu’il s’agira là du point clé qui permettra à Miles de passer une étapes importante dans sa nouvelle vie en tant que Spider-Man. Le grand méchant de cette histoire sera le Vautour, que l’on avait pu voir dans le film Spider-Man: Homecoming, et qui tentera de semer le chaos à New York. Pour cette histoire originale, Ynnis Editions s’est associé à Brittney Morris, que vous connaissez peut-être pour son roman à succès SLAY.

Enfin, Spider-Man: Miles Morales – Dans l’ombre du Vautour est dès à présent disponible dans toutes les bonnes librairies, sur place ou à la commande, et devrait donc pouvoir rassasier un tant soit peu les joueurs fans de l’homme araignée, en attendant la sortie du prochain opus sur PlayStation 5.