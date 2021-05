Houba houba ! Microïds annonce un jeu Marsupilami !

Décidemment Microïds se donne des airs d’Infogramme, puisqu’après avoir annoncé des jeux Les Schtroumpfs, Tintin et Astérix, l’éditeur s’attaque à une autre grande figure de la bande dessinée en annonçant ni plus ni moins un jeu Marsupilami. Intitulé Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, le titre est prévu pour le 16 novembre prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC, mais aussi sur nouvelle génération grâce à la rétrocompatibilité.

Pour la petite histoire, sachez que l’agaçante bestiole (ce point de vue n’engage que nous) qu’est le Marsupilami est apparue pour la première dans en 1952 dans une bande dessinée dédiée aux aventures de Spirou et Fantasio et est donc issue de l’imaginaire débordant de l’auteur André Franquin (Spirou et Fantasio, Gaston, Isabelle). L’animal du pays fictif de Palombie obtint sa propre série à partir de 1987 et fut plébiscité par les amateurs de bande dessinée. Série d’ailleurs toujours en cours (même si l’auteur nous a quittés) et dont le tome 33 sortira le 4 juin prochain.

Au fil des ans, l’œuvre dessinée fut adaptée sur différents autres supports, dont deux séries animées destinées aux enfants. La première produite par Disney (rien que ça !) fut diffusée à partir de 1993 et aujourd’hui encore la plus connue, alors que la seconde a commencé sa diffusion en 2000. On connait tous le fameux film d’Alain Chabat (que l’on vous conseille, même si imparfait), Sur la piste du Marsupilami, qui sortit en salle en 2012. Côté jeu vidéo par contre, rien à signaler, hormis peut-être le mauvais titre d’Apache Software sorti en 1995 sur Mega Drive.

C’est donc un petit événement que le retour du Marsupilami dans l’univers jeu vidéo, car bien connu que Tintin, Astérix ou Les Schtroumpfs, sa carrière vidéoludique fut aussi courte qu’éphémère finalement. C’est donc de nouveau l’occasion pour les joueurs de reprendre en main un Marsupilami héros de son propre jeu et pas qu’un peu, puisque Marsupilami : Le Secret du Sarcophage nous proposera d’incarner non pas un, ni deux, mais bien trois représentants de cet animal. Voyez un peu ce qui nous attend côté scénario.

Punch, Twister et Hope sont trois Marsupilamis qui mènent une vie paisible en Palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les Marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l’aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort.

C’est Ocellus Studio qui se cache derrière cette adaptation et qui a donc en charge le développement de ce qui nous est présenté comme un plateformer en 2.5D dans lequel on traverse différents niveaux en incarnant notre bébête préférée et en nous aidant de notre très longue queue pour mettre a mal nos ennemis. On nous promet des environnements variés, allant d’une ville côtière, à la fameuse jungle palombienne en passant par un vieux temple séculaire.

À quoi nous attendre donc ? Nous n’en savons rien, hormis que c’est là un jeu qui s’adresse aux plus jeunes avant tout, même si les “grands” pourraient aussi y trouver un certain intérêt, dès lors que l’aventure est réussie, entendons-nous bien là-dessus. D’ailleurs, pour les plus complétistes, différents challenges seront de la partie, comme la possibilité de refaire les différents niveaux avec un chronomètre ou encore trouver différentes plumes permettant d’accéder à des dojos pour récolter des tickets et débloquer une galerie visuelle inédite.

En attendant plus d’informations et d’en voir plus que les quelques images qui ont été dévoilées, attardons nous un instant sur les différentes éditions qui nous sont proposées à l’achat pour ce Marsupilami : Le Secret du Sarcophage. Au-delà même donc de l’édition standard qui ne vous offrira que le jeu dans sa jaquette, on en trouve deux autres déjà annoncées, soit Tropicale et Collector.

La première offre le jeu forcément, ainsi que quelques stickers et un accroche-porte histoire de prévenir qui de droit de ne pas pénétrer dans votre chambre lorsque vous jouez avec la queue de votre Marsupilami. LA seconde permet d’acquérir tout ce que la précédente propose avec en plus une petite figurine de 14cm à l’effigie du Marsupilami original. Reste plus qu’à connaitre le prix de tout ceci maintenant.