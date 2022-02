Mario Kart 8 Deluxe reprend vie avec de nouvelles coupes

Il y a quelques semaines, des rumeurs embrasaient la toile et laissaient entendre que Nintendo préparait un nouveau Mario Kart, des rumeurs sur lesquelles nous sommes nous-mêmes revenus et qui laissaient rêveurs les nombreux fans de la série. Et comment leur en vouloir ? La perspective de découvrir de nouveaux circuits colorés, de se plonger dans de nouveaux challenges et de découvrir des twists inédits est excitante, n’est-ce pas ? Big N nous offre une leçon aujourd’hui en annonçant non pas ce nouveau Mario Kart qui aura vu le net fantasmer pendant quelques jours, mais un pack de contenu additionnel pour Mario Kart 8 Deluxe.

Alors oui, nous aussi, nous ne nous y attendions pas. Nous aussi, nous aurions préféré découvrir ce nouvel épisode dont internet s’est mis à rêver. Mais autant l’admettre : cette expansion n’est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. En effet, pour environ 25€, 48 circuits s’ajouteront à ceux déjà présents dans la cartouche, doublant donc le nombre de pistes sur lesquelles se tirer la bourre.

Naturellement, format Nintendo oblige, c’est petit à petit que ces éléments feront irruption en jeu avec une première vague de huit circuits le 18 mars, puis cinq autres vagues (avec le même nombre d’additions) qui suivront jusqu’à la fin de l’année 2023, garantissant donc du contenu frais pour le titre, la présence des fans sur le jeu pour de nombreux mois, mais aussi l’absence d’un nouveau volet à venir dans un futur proche…

Enfin, on peut toujours se consoler en se disant que nous n’aurons pas besoin de repasser à la caisse pour découvrir la version « 8 Deluxe » de la Montagne Choco, de la Corniche Champignon ou des circuits de Mario Kart Tour (le trailer confirmant qu’il sera un jour possible de faire la course sous la Tour Eiffel sur Switch avec Mario (et sans Mario Kart Live)), plus encore si vous avez souscrit à l’extension du Nintendo Switch Online puisque le DLC vous est « offert » sans frais supplémentaire aussi longtemps que vous êtes abonné (tout comme celui d’Animal Crossing, pour rappel).

Alors, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous plutôt déçus ou satisfaits par cette annonce ? Allez-vous sauter sur l’occasion pour retrouver les circuits ? Elle aura divisé notre rédaction, mais