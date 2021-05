Manifold Garden s’offre un lifting made in PlayStation 5

Manifold Garden a de quoi perturber plus d’un joueur avec sa physique impossible, où vous aurez la possibilité de marcher sur les murs et les plafonds. Il s’agit ici d’un jeu de puzzle contemplatif où les perspectives infinies vous donneront le vertige ! Quoi de mieux pour un jeu visuel que de passer par la case patch PS5 pour se refaire une beauté ? Manifold Garden aura donc droit à une mise à jour vers la new-gen et en 4K 60 FPS, s’il vous plaît !

Outre ces améliorations graphiques, le jeu pourra également bénéficier des fonctionnalités de la DualSense, à savoir les fameux retours haptiques qui nous offrent donc une expérience plus immersive que jamais. Par exemple, lors de l’ouverture de portes vous pourrez ressentir au creux de vos mains une légère pulsation. Le retour haptique se fera sentir lors d’une séquence bien particulière du jeu. Ce dernier semblera corrompu et la manette sera capable de traduire cette corruption via des vibrations !

Les développeurs ont également pensé aux âmes en peine qui seraient bloquées dans le jeu puisqu’une aide pourra être apportée pour vous permettre de continuer à avancer (la seule condition étant que vous devez être abonné au PS+ pour pouvoir bénéficier de ce coup de pouce).

Ce lifting new-gen permettra à Manifold Garden de sortir dans une édition physique via le site Iam8bits. Cette édition deluxe contiendra non seulement le jeu dans son boîtier PS5, mais également une carte au format pop-up, et l’OST pourra être écoutée à partir du vinyle officiel, de quoi allier technologie et vintage ! À savoir que le vinyle contiendra deux pistes qui n’avaient jamais été entendues dans les versions précédentes.

Pour finir, voici quelques mots venant tout droit des développeurs du jeu, et qui, nous l’espérons, pourront vous donner envie de jouer avec la gravité de Manifold Garden :