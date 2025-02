Magic: The Gathering – Hasbro annonce un univers cinématographique

Il y a plusieurs jours, on apprenait l’annulation du dernier titre Transformers annoncé à l’occasion des Game Awards 2022. Un revers pour Hasbro, qui, malgré tout, n’est pas en manque de projets. Et les derniers, tout juste révélés, s’annoncent particulièrement ambitieux. Des projets qui concernent l’une de ses franchises les plus populaires, à savoir Magic: The Gathering.

Apparue en 1993, la collection de cartes à jouer a vite connu le succès au point d’être la source d’inspiration de nombreux autres « successeurs ». On pensera évidemment en premier aux prisées cartes Pokémon. Et, après trente années d’existence et des millions de cartes répandues à travers le monde, la franchise s’apprête à toucher une seconde jeunesse, courant ainsi à la conquête d’un autre public.

Cet avenir proche, ce n’est non pas sous la forme d’un jeu qu’il s’incarnera, mais du cinéma. Quoique parler seulement de “cinéma” serait un peu limiter les prétentions de Hasbro, qui entend créer carrément tout un univers, avec en vue la création de séries (comme nous le rapporte Deadline).

À première vue, tout cela annonce un chantier similaire à un MCU (Marvel Cinematic Universe). Et si l’on ignore encore ce qu’il en sera, on n’est cependant pas sans savoir le nom de la société qui se chargera de la transposition : Legendary Pictures, firme qui a déjà eu à s’occuper d’adaptations par le passé. Mais que dire de ses précédents essais, si ce n’est qu’ils ne se sont pas vraiment illustrés par leur succès. Car si Detective Pikachu a bel et bien réussi à attirer les foules, on ne peut pas en dire de même de Warcraft (2016).

Évidemment, on a hâte de voir comment l’univers sera transposé sur écran. Mais de là à en espérer quelques prouesses, c’est une toute autre histoire. Attendons plutôt de voir ce qu’il en sera de tout cela. Et qui sait, peut-être qu’à l’image d’un certain Donjons & Dragons, on aura de quoi se divertir.