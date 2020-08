Comment ça marche avec les machines à sous en ligne ?

Ces jeux de casino, aussi appelé les bandits manchots (à juste titre) font la richesse et le succès des casinos virtuels. Pour comprendre comment marche tout ce commerce, nous avons mené notre enquête afin d’en savoir davantage. Est-ce de l’arnaque ? Qui se cache derrière des jeux ? Et ces jeux en ligne sont-ils vraiment fiables ? Avant de vous lancer naïvement sur un site de slots, ou une machine à sous sur App, il est crucial de bien savoir que toute sorte de jeux de hasard peut provoquer des risques (pertes d’argent). Il est donc de mise de rester vigilant avant de parier ne serait-ce qu’un seul centime.

En effet, avec ce genre de jeux que sont les machines à sous, jouer avec de l’argent provoquent souvent des pertes financières. Ces pertes sont irréversibles, il ne faut pas penser qu’en jouant encore plus après des pertes pourrait permettre de se refaire. Pour ne pas perdre, le truc est de jouer sur un site de machines à sous en mode de démonstration. Cette manière de jouer avec les slots gratuits ne comporte aucun risque. Cependant si vous voulez jouer en ligne sur des machines à sous en argent réel, la suite de l’article devrait vous plaire.

Les machines à sous des sites de casino

Les machines à sous en ligne, étonnement, n’appartiennent aux casinos (online ou offline). Ces jeux sont produits par des fournisseurs spécialisés (Microgaming, NetEnt, Playtech, etc.). Adaptés aux navigateurs Web et aux Apps, ces slots ne sont pas les mêmes que celles des casinos physiques.

Hébergement des machines à sous



Les pays où l’on trouve le plus grand nombre de slot machines hébergées sont l’Angleterre et la Suède, suivi par le Canada. Ces pays sont de fait les pionniers des jeux de casino à distance depuis les années 2000. Ces trois pays, selon les données publiées sur les guide de slots, représentent plus de 90% des volumes d’affaire des casinos en argent réel sur Internet (réf. legit-gambling.com).

Les slots iconiques des casinos en ligne

Tout comme dans les casinos les plus visités d’Amérique, Las Vegas (US) et le Québec (Canada) en tête de liste, il y a sur les sites de casino des jeux alimentés par des jackpots de folie. Rien que sur certaines plateformes de casino il y a jackpots de plus d’un million à gagner par les participants les plus chanceux. Sur ce terrains des jeux à jackpot, il y a la roue bonus du Mega Moolah. Cette machine à sous, en ligne depuis l’année 2006, est une sorte de sœur jumelle de la slot Mega Buck de Las Vegas (la plus grosse machine à sous de tous les temps).

Connaitre les slots machines online

Ces jeux de hasard, qui font le succès des salles de casino, génèrent la plus belle part des casinos. Et pour ce qui est de l’argent reversé aux gagnants, c’est pareil. Pour gagner sur ces jeux, il n’y a de stratégies gagnantes, ni même des trucs liés à des règles de jeu à développer. Pour être honnête, il n’y a que le hasard qui décide des résultats, et rien d’autre. En termes de cotes de gains, les machines à sous redistribuent en moyenne de 93% de l’argent misé par les fans de slots.

En bref, les casinos sont les grands gagnants, et seuls quelques joueurs, de manière aléatoire, reçoivent les lauriers. Si vous aimeriez en savoir d’avantage sur ces jeux de hasard, le guide Guru des Machines à Sous Rentables du Canada est recommandé. Sur ce site 100% gratuit et spécialisé sur les slots online, tout est expliqué en quelques pages seulement. Ce guide, Machines à Sous Guru, nous a éclairé sur le fonctionnement des slots, il sera alors utile à toute personne voulant vraiment savoir ce qu’il en est avec ces jeux aux catalogue des casinos virtuels.