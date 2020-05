Les sites Web de casino en Europe

Le Luxembourg et l’Autriche – Le jeux y sont tolérés

En Europe l’activité des casinos en ligne est acceptée et régulée de manière stricte. En clair, chaque pays membre de la Communauté Européenne a ses limites. Avec le cas de la France, par exemple, la situation est assez extrême. La raison de cette situation ? Les casinos en ligne y sont simplement interdits. Cette position du gouvernement Français fait que tout opérateur de casino établi en Europe n’a pas le droit d’accepter des joueurs en ligne basés sur le sol Français.Par contre depuis les autres pays Européens, nombreux sont les pays qui ont fait le choix de réguler ce secteur. Sur les 26 pays membres de la communauté, il y en a 25 qui ont régulé les casinos à distance. La France fait donc exception.

Dans ces deux pays, l’inscription sur des casinos en ligne en argent réel est acceptée. En pratique, les Luxembourgeois et les Autrichiens peuvent sans contrainte sur des sites de Gambling. Le choix de ces deux pays a du sens. D’un côté ils perçoivent des taxes et des impôts de la part des opérateurs qui acceptent des joueurs de ces pays-là, et de l’autre côté ils interdisent toute publicité sur leurs sols.

En fait les joueurs qui s’y inscrivent passent par des recherches sur les moteurs de recherche, c’est aussi simple que ça ! Cette manière de faire est efficace pour laisser un libre choix aux joueurs qui veulent se divertit en ligne sans pour autant provoquer de l’addiction provoquées par des campagnes légales de publicité.

L’Italie – Le premier pays qui a ouvert la voie en Europe

Depuis que les députés européens ont validé au courant de l’année 2011 l’ouverture du marché à la concurrence des jeux d’argent sur Internet, chaque pays membre de la CEE a dû se plier à cette industrie. Ainsi l’industrie des casinos en ligne a connu un boom sans précédent.

Le premier pays à avoir donné le coup d’envoi a été l’Italie, suivi par l’Espagne. Via une commission des jeux en ligne, l’Italie a fait exemple de modèle du genre en Europe.

L’Europe – Un continent propice aux casinos en ligne

À part la France qui fait exception, chaque pays européen accepte la pratique des jeux de casino en ligne. D’un côté il y a les pays qui ont régulé les activités liées aux casinos en ligne, et de l’autre, il y a la zone grise. Cette zone grise, étonnement, n’autorise pas les opérateurs à faire de la publicité dans les pays qui n’ont pas encore autorisés les jeux d’argent à distance.

Par contre les opérateurs sont en droit d’accepter des joueurs de ces pays, mais en zone grise. L’exemple du Luxembourg est intéressant en ce domaine, tout comme celui de l’Allemagne.

En effet, si vous habitez au Luxembourg (ou en Allemagne), vous pouvez vous rendre sur un guide de casino de et y choisir un casino en ligne légal au Luxembourg pour y jouer. Pour cette raison l’Europe est un continent favorable pour les exploitants de sites de casino.