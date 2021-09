Lost Judgment – Le premier DLC changera de héros ! Une voie de sortie pour la suite ?

Repentez-vous! L’heure du jugement perdu approche à grand pas ! La sortie de Lost Judgment étant prévue pour le 24 septembre, les pontes de SEGA ont décidé de commencer à teaser le contenu supplémentaire qui sera inclus dans son season pass. Une grande première pour le studio Ryu Ga Gotoku, dont les jeux ne bénéficiaient que de maigres add-on jusqu’à présent.

Grâce à son season pass, Lost Judgment recevra non seulement une pléthore d’activités secondaires et la possibilité de débloquer un nouveau style de combat pour le héros (tout ceci détaillé sur la roadmap ci-dessous), mais aussi une extension de l’histoire en bonne et due forme intitulée The Kaito Files. Les développeurs promettent environ 10 heures de jeu supplémentaires, qui offriront aux fans la possibilité de parcourir les rues de Kamurocho dans la peau de Masaharu Kaito, le fidèle sidekick de Takayugi Yagami (le héros de Judgment, vous suivez ?).

Une information doublement intéressante, car non seulement cela permettra d’explorer Kamurocho au travers des yeux d’un autre personnage, et donc de l’appréhender différemment, mais cela pourrait bien être aussi une voie de sortie pour le studio Ryu Ga Gotoku. Comme nous vous l’expliquions il y a quelques semaines, un conflit entre l’agence artistique qui gère l’image de l’acteur Takuya Kimura, interprète de Yagami, et la direction de SEGA pourrait bien compromettre la suite de la série.

Le studio de développement ne tiendrait-il pas là son échappatoire ? À l’image de la série Yakuza, qui avait accordé une retraite bien méritée à Kiryu Kazuma, et avait donné le premier rôle de son septième épisode à Ichiban Kasuga, le spin-off Judgment aurait la possibilité de changer de héros. Kaito n’étant pas un nouveau venu, puisqu’il était déjà présent dans le premier opus de Judgment, il pourrait s’agir donc d’un choix de raison, quand même bien il faut avouer qu’il est bien moins charismatique que Tak Yagami.

The Kaito Files sera-t-il un test pour savoir comment le personnage de Kaito pourrait être accueilli en tant que héros par le public ? Où s’agit-il de divagations de la part des membres de la rédaction qui souhaitent ardemment que la série Judgment se poursuive ? Seul le Ryu Ga Gotoku Studio le sait.