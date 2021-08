Lost In Random – Que nous réservent les six royaumes ?

Présenté pour la première fois au EA Play Live s’étant déroulé le 23 juillet dernier, Lost In Random a su se démarquer de plusieurs autres jeux du studio et a même su intriguer les joueurs par son concept original. Fort de ce premier coup sous les projecteurs, le studio Zoink Games, à qui l’on doit Fe, a décidé de jouer cartes sur table et de nous en apprendre plus sur l’univers que va parcourir notre héroïne et son compagnon en forme de dé à jouer, en nous présentant les six terres qui composent le pays d’Aléa.

Suivez-nous dans l’exploration des six royaumes de ce monde onirique…

Unibourg : Unibourg est le tout premier royaume que les joueurs auront l’occasion de parcourir, il s’agit ni plus ni moins que du royaume d’origine de Paire, notre héroïne, qui vit là-bas avec sa sœur. Bien que son nom puisse laisser imaginer un royaume enchanteur il n’en est rien, et les Unards vivent constamment sous un amoncellement de déchets provenant des cinq autres royaumes. Seul espoir pour survivre dans ce royaume délabré, travailler dans le transport de déchets, pas étonnant que Paire ait décidé de partir à l’aventure.

Doubleville : Le second royaume permet de quitter le monde des ordures, mais ce n'est pas pour autant que tout est normal. Comme vous l'aurez compris à son nom, Doubleville est royaume où doublent personnalité et dualité s'entremêle dans un méli-mélo à vous faire perdre la tête. Ce monde est distordu à cause du changement de personnalité constante de ses habitants. Mais attention, cette ville ne se nomme pas double pour rien et par-delà les apparences une autre ville émerge du monde à l'envers, avec à sa tête la personnalité maléfique du maire de Doubleville.

Troyaume : Laissons de côté ce monde de fous pour parcourir le troisième royaume de Lost In Random. Dirigez par des triplés se faisant la guerre pour savoir qui est responsable du meurtre de leur père, Troyaume est livré à une guerre civile qui plonge ces terres dans le chaos. De nombreux dangers seront présents dans ces lieux, surtout que la Reine des six royaumes semble apprécier ce chaos, et le cultive à l’aide des trois colosses géants qu’elle a offerts à chacun des triplés.

Quartebourg : Vous l’aurez compris aucun des royaumes de Lost In Random n’est idyllique, et Quartebourg ne fait pas exception. Basé sur les ruines d’une ville pleine de noblesse, ce royaume n’a rien de noble, et ne doit son fonctionnement qu’aux jeux d’argent et de hasard qui régissent tout dans ce royaume malfamé. Évidemment, personne ne joue à la régulière dans ces lieux dirigés par le bras droit de la Reine, le Grand Quatre.

Quintopolis : Cet avant-dernier royaume fut autrefois une terre de légende et de magie, où vivaient les cinq faiseurs créateurs, de glorieux artisans capables de créer de puissants artéfacts. Mais comme tout ce qui est bon dans Aléa, cette période de gloire a pris fin avec la guerre du dé unique et la prise de pouvoir de la Reine. La magie de ce royaume s’est alors évanouie dans la nature, ne laissant que les cinq cheminées des usines comme vestiges d’un passé glorieux.

Sixtopie : Ultime royaume de notre tour d’horizon de Lost In Random, Sixtopie est un royaume parfait où la Reine règne en maitresse absolue. Tout y est parfait, tellement parfait que personne ne semble revenir de ce royaume merveilleux. Il n’est donc pas étonnant que la sœur de Paire ne soit pas encore revenue de ces merveilleux royaumes. Les développeurs semblent laisser de nombreux mystères sur ce dernier royaume qui n’est pas aussi glorieux que l’on pourrait le penser.

Voilà qui conclut ce nouveau lot d’informations concernant l’univers atypique de Lost In Random. Les plus impatients d’entre vous n’auront plus qu’à entendre jusqu’au 10 septembre prochain pour parcourir les six royaumes, et il ne fait aucun doute que d’ici là, nous en auront encore appris beaucoup plus sur ce jeu.