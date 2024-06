Little Big Adventure: Twinsen’s Quest – Microids face à un monument

En 1994, Little Big Adventure voyait le jour. À l’origine uniquement disponible sous MS-DOS, le jeu a attendu 1997 et sa sortie sur Playstation pour se faire un nom et rapidement devenir un symbole de la French Touch des années 90 et un succés critique et public. Malgré cela et un portage sur Windows et Mac en 2011, le jeu d’action/aventure imaginé par Frédérick Raynal (papa d’Alone in the Dark) est plutôt resté sous les radars depuis quelques années. Mais une nouvelle chance de découvrir ou redécouvrir le titre va bientôt nous être donnée. L’éditeur Microids et le studio [2.21] viennent en effet d’annoncer la sortie prochaine d’un remake du titre, intitulé Little Big Adventure: Twinsen’s Quest.

Twinsen est donc de retour, et avec lui, tous les paysages de la planète Twinsun. Malheureusement, cette dernière est dirigée d’une main de fer par le docteur FunFrock, qui impose un régime autoritaire à la population depuis qu’il a créé le clonage et la téléportation. Armé de son iconique balle magique, Twinsen va rapidement devenir le symbole d’une rébellion destinée à faire tomber le leader et son armée de clones.

Pour l’occasion, le studio [2.21] a procédé a une refonte graphique du titre, et il faut avouer que le charme opère. La direction artistique est convaincante sur le trailer, et semble réussir à conserver l’esprit originel du jeu: un visuel presque enfantin pour un propos loin de l’être. Car si Little Big Adventure avait su convaincre par le passé, c’est justement par la puissance de son message, centré sur la dénonciation du totalitarisme et la bataille pour la liberté. Le propos était d’actualité au début des années 90, il l’est toujours autant aujourd’hui. Aura-t-il été développé pour coller un peu plus au monde actuel ?

Mais un joli monde n’est rien sans un gameplay réussi. Microids, qui s’est récemment fait une spécialité de faire revivre d’anciennes licences annonce d’ores et déjà que Little Big Adventure: Twinsen’s Quest a vu son gameplay retravaillé. On ne devrait pas perdre la dimension action/exploration, mais la balle magique se verra affublée de nouvelles capacités, plus modernes et plus proches des attendus d’un jeu d’action en 2024. La maniabilité du personnage a également été revue, et c’est tant mieux. N’oublions pas qu’on parle là d’un titre sorti il y a trente ans. Twinsen doit être bien rouillé, et c’est avec plaisir qu’on accueillera une remise à niveau de ses déplacements. En espérant que le résultat soit à la hauteur.

Au rayon nouveautés, les différentes îles de Twinsun ont également été re-imaginées et redessinées. Une touche toute particulière a notamment été apportée aux couleurs des différentes zones, pour les rendre aussi uniques et reconnaissables que possible. Le compositeur de l’OST originale, Philippe Vachey, est également de retour aux affaires. Pour l’occasion, il a créé de nouveaux thèmes musicaux qui devraient toutefois rester respectueux du matériel original.

Même si une grande partie du public découvrira sans doute la licence pour la première fois, c’est bien à un monument méconnu du jeu vidéo français d’aventure qu’il nous sera donné l’occasion de jouer ou de rejouer en fin d’année. Espérons simplement que les moyens auront été mis en œuvre pour que le remake n’ait pas un goût trop amer de remaster. Little Big Adventure – Twinsen’s Quest sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC à l’automne 2024, sans date précise pour le moment.