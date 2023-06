Les Sims 4 Vie au ranch – Un retour en selle qui s’est fait attendre

A chaque génération du jeu Les Sims, le même rituel se produit : Electronic Arts sort un jeu de base se concentrant sur les mécaniques essentielles, puis procède, sur les années suivantes, à publier toute une série d’extensions mélangeant nouveautés et contenu revisité des précédents opus. L’attente est parfois longue pour retrouver ses fonctionnalités favorites. Les Sims 4 Vie au ranch vient ainsi réintroduire les activités hippiques, douze ans après l’apparition des chevaux dans Les Sims 3 Animaux & Cie, et neuf ans après la sortie des Sims 4.

Les chevaux étaient l’un des inédits de la troisième génération des Sims, venus donner plus d’épaisseur à l’habituelle extension concernant les animaux de compagnie, qui introduisait jusqu’alors uniquement les chiens et les chats (ainsi que de plus petites bêtes pour cages et aquariums). Il faut dire que pour limiter la frustration des joueurs qui doivent payer à nouveau pour retrouver le contenu qu’ils aimaient dans leur jeu précédent, Electronic Arts sait qu’il a plutôt intérêt à l’enrichir avant d’en réclamer 40 euros.

A ce titre, Les Sims 4 Chiens et Chats avait déçu la communauté : non seulement, comme son nom l’indique, il n’y est plus question de courses hippiques, mais il n’est pas non plus possible d’y prendre le contrôle des animaux (ce qui était permis dans les Sims 3), limitant de fait les possibilités de gameplay. Beaucoup d’attentes s’étaient alors portées sur une hypothétique extension qui ramènerait les chevaux et qui, l’espérait-on, offrirait de nouvelles manières d’interagir avec eux plutôt que d’être juste une seconde moitié de Les Sims 3 Animaux & Cie vendue à part.

Il faut dire que Les Sims 4 laisse un désagréable arrière-goût de dilution. On pense par exemple au fait que les vampires, sorciers et loups-garous aient été introduits dans trois packs de jeu différents (commercialisés au prix de 20 euros chacun), là où Les Sims 3 Super-pouvoirs les incluait tous ainsi que les fées, les fantômes jouables et les zombies… Quelques faux espoirs avaient été soulevés lors des premiers leaks concernant Les Sims 4 Vie à la campagne, qui permet finalement de s’occuper de vaches, poules, lamas… mais toujours pas de chevaux.

C’est finalement avec Les Sims 4 Vie au ranch que cette longue attente s’apprête à se terminer. D’après les premières annonces, les options proposées autour des chevaux semblent décentes mais pas révolutionnaires. Néanmoins, l’extension réintroduit également une compétence issue de Les Sims 3 Destination aventure, à savoir la fabrication de nectar (comprendre de vin), et il y est aussi question de jeunes moutons et chèvres pour finir de nous attendrir. Le contenu s’annonce donc correct pour les fans de la franchise.

Cependant, la perspective de la création de ranchs a également ravivé une vieille frustration concernant Les Sims 4 : celle de la taille limitée de ses terrains comparé à ceux de son prédécesseur. Nombreux sont les joueurs qui craignent donc de ne pas avoir la place de bâtir les enclos de leurs rêves pour leurs chevaux fraîchement adoptés. Les Sims 4 Vie au ranch devant, comme chaque extension, venir avec un nouveau quartier, on peut ne peut qu’espérer que celui-ci proposera des terrains un peu plus spacieux.

Le retour des chevaux était sans doute l’une des dernières grandes revendications de la communauté des Sims. A l’heure où se profile la relève des Sims 4, baptisée pour l’heure Projet Rene, et que beaucoup présagent que les heures de la quatrième génération sont comptées, il était donc plus que temps de donner satisfaction aux joueurs sur ce point. Cette attente finalement comblée apporte ainsi un sentiment de conclusion, qui semble confirmer que Les Sims 4 a pour l’essentiel fait le tour et qu’il est temps de passer à la suite.

Les Sims 4 Vie au ranch profitera d’une sortie estivale puisqu’il est annoncé dès le 20 juillet sur PC et consoles. Son prix, restant en ligne avec les pratiques d’Electronic Games sur la licence, sera de 39,99 euros.