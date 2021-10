Légendes Pokémon : Arceus – Un perturbant teaser d’Halloween dévoilé

Alors, naturellement nous savons qu’Halloween est à nos portes et, par conséquent, qu’il est de bon ton en cette période de titiller les autres avec des émotions fortes mais nous reconnaissons volontiers ne pas avoir vu le coup venir de la part de la Pokémon Company. Le monde de Pikachu ne manque pas de côtés flippants, un tour à Lavanville ou sur la page Pokédex de Baudrive suffirait à le rappeler mais de là à ce que nous découvrions un jour un trailer façon « Projet Blairwitch »… Oui, c’est plutôt inédit mais bon, c’est un peu le cas aussi de Légendes Pokémon : Arceus.

Nous aurions pu nous attendre à ce que la compagnie profite de la sortie de ses remakes pour teaser les mystères de Sinnoh (les différents types Spectre ou Ténèbres, Darkrai ou d’autres choses) et pourtant non, c’est bien un trailer consacré à nous rappeler qu’il y aura un après Sinnoh (ou un avant…) et qui « lève le voile » sur une autre des créatures qui y vivait alors.

Et alors, c’est qui ? Nous n’en avons aucune idée. Effectivement, la vidéo étant extrêmement brouillée, il est difficile d’y apercevoir quoique ce soit. Le narrateur, un explorateur grimpant un des nombreux sommets de la région, décrit un monstre adorable aux yeux ronds et jaunes, avec de la fourrure blanche autour de son cou et sur sa tête et une queue rouge avant qu’un bruit sourd suivi d’un long silence ne nous laissent présager un funeste destin.

Oh ? Vient-on d’assister à la mort de quelqu’un, tué par un Pokémon ? Pardon. Revenons plutôt sur la possible identité de ce monstre puisque nous avons quelques théories. Le malheureux parcourt ici des terres gelées et fait la rencontre de Stalgamin. Pourrait-il donc s’agir d’une nouvelle forme de Momartik ? Possible mais en même temps, le chercheur l’a confondu avec un Caninos ou un Goupix ? Arcanin d’Hisui alors ? Et pourquoi pas une forme locale pour Polarhume et son évolution ? Enfin, certains pensent que ça pourrait être Zorua alors bon…

Vous l’aurez compris, tous les pronostics sont bons à l’heure actuelle alors n’hésitez pas à ajouter votre pierre à cet edifice avec vos propres theories dans les commentaires. Légendes Pokémon : Arceus débarquera sur Nintendo Switch exclusivement le 28 janvier 2022.