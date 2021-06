[E3 2021] The Legend of Zelda: Breath of the Wild Suite – Premières images du jeu

Hier, Nintendo a récompensé la patience de ses fans en leur donnant ce qu’ils réclamaient à corps et à cri depuis de nombreux mois maintenant… Non, il ne s’agit pas de nouvelles de Bayonetta 3, ce n’est pas non plus l’annonce du portage de Xenoblade Chronicles X ni même celle d’une possible Nintendo Switch Pro (ce qui rappelle que Jason Shreier a beau être un journaliste star, il lui arrive de dire de la m**** comme tous les autres…) mais bien les premières images de The Legend of Zelda: Breath of the Wild Suite, un aperçu donc de ce qui nous y attend lors de notre énième périple sur les terres d’Hyrule.

Et, premier constat : Oh mon Dieu !!!! “Ganon a trouvé le moyen d’empêcher les speedrunners de tracer vers le château en 30 minutes (ou moins).” Effectivement, si le teaser qui nous a été présenté (presque intégralement tourné dans le moteur du jeu) n’était pas bien long (on parle de 40 secondes de gameplay sans interface joueur), il nous a néanmoins permis de découvrir la nouvelle topographie fracturée d’Hyrule, la région étant maintenant parsemée d’îles flottantes (pas le dessert… c’est bien dommage d’ailleurs).

Naturellement, pour s’adapter à ces circonstances inédites, l’air semblant tenir un rôle particulier pour cet énième voyage (comme l’illustrent la nouvelle géographie et la scène de chute libre vers le début du trailer), Link mettra la main sur des pouvoirs inédits. En effet, il semblerait que la tablette Sheikah lui permette à présent de faire remonter le temps à certains objets en mouvement voire (à confirmer à mesure que le temps en révèle des facettes originales) de passer à travers le sol. Ceci dit, le dépaysement devrait être au rendez-vous tout comme le challenge (sympa les gobelins qui protègent le Lithorok).

Bref, ce voyage s’annonce extraordinaire comme toujours et nous sommes toujours sous le charme. Qu’en est-il pour vous ? The Legend of Zelda: Breath of the Wild Suite débarquera sur Nintendo Switch dans le courant de l’année prochaine. Sinon, entre un château dans le ciel, un bras couvert d’étranges tatouages et le fait que Link a toujours affronté un sanglier géant, on le fait le parallèle avec les œuvres du studio Ghibli ou bien ?