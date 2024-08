League of Legends – Qu’attendre du Season Finals en LEC ?

La semaine dernière, G2 mettait Fnatic à terre avec un écrasant 3-0 pour récupérer son troisième titre de la saison. La fin de ce segment d’été permet de confirmer les équipes qui participeront au dernier tournoi de l’année, le Season Finals. Ce tournoi est crucial : il permettra de définir les équipes qui pourront prendre part à l’un des principaux tournois esportif de l’année, les championnats du monde de League of Legends.

Cette année, les équipes participant aux Season Finals seront Giant X, Mad Lions Koi, Team Heretics, BDS, Fnatic et G2. Ce tournoi, censé mettre en lice les équipes ayant accumulé le plus de points de la saison, est le moment de faire le bilan de l’année compétitive pour la région.

Force est de constater que ce bilan n’est pas forcément très reluisant pour l’Europe : une seule équipe a remporté tous les splits, avec des concurrents qui restent loin derrière, tant lors des matchs internes à la région qu’à l’international. La finale entre G2 et Fnatic est édifiante : quand bien même G2 semble en situation de fragilité, quand bien même, pour la première fois depuis des années, Fnatic arrivait favori dans le match, le match s’est soldé pour une victoire de G2.

Une défaite d’autant plus inquiétante pour Fnatic que l’équipe avait les clés en main lors de chaque partie disputée : à 20 minutes, c’était toujours elle qui avait une longueur d’avance. Cependant, grâce à quelques choix et placements stratégiques, et des erreurs de Fnatic, G2 a réussi à inverser le résultat attendu à chaque fois.

La situation peut sembler d’autant plus préoccupante que le format lui-même des segments du LEC fragilise la compétitivité entre les équipes : en soi, la phase de play-offs de ce segment d’été avait peu d’enjeu puisqu’avec système de points de compétition, cinq des six teams participant au season finals étaient déjà désignées avant même que le tournoi ne soit entamé.

Ainsi, seuls les matchs des deux équipes ayant réellement une chance de se qualifier semblaient avoir un vrai enjeu. En contrepartie, des équipes ayant déjà des points d’accumulés s’étant affaiblies au cours de la saison avaient leur place d’assurées malgré des performances médiocres ce segment.

Difficile donc d’encourager le progrès des différentes équipes avec aussi peu d’enjeu, d’autant plus que l’Europe semble déjà être prête à ne pas faire plus que de la figuration au championnat du monde de cette année, si l’on se contente des performances de ce segment.

Les Season Finals de cette année portent donc beaucoup d’enjeux pour la region : sera-t-il possible de concurrencer G2 ? L’Europe saura-t-elle représenter une menace pour les équipes chinoises, coréennes et chinoises ? Les équipes se reposant sur un succès passé pour leur qualification sauront-elles se rattraper et prouver qu’elles méritent leur place ? Autant de questions qui auront une réponse d’ici la semaine prochaine, avec le premier match des Season Finals, qui aura lieu le 10 Août, Vendredi prochain.