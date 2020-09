Kingdom Hearts : Melody of Memory – Démo en approche

Mélange de jeu de rythme et de RPG, Kingdom Hearts: Melody of Memory a la lourde tâche de faire suite à Kingdom Hearts 3 qui apportait (enfin) un conclusion à l’aventure débutée en 2002. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le prochain opus de la saga Kingdom Hearts est pour l’instant loin de faire l’unanimité.

Outre le questionnement sur l’intérêt d’un tel titre, celui-ci ne partait pas sous les meilleurs auspices, avec une genèse chaotique ponctuée de versions tests donnant la nausée.

D’un autre côté, on constate une grande réflexion pour faire de ce volet un jeu passerelle pour les fans de la première heure comme pour les nouveaux arrivants. De plus, impossible d’ignorer le contenu plus que généreux que promet le jeu. Il sera en effet possible d’incarner près d’une vingtaine de personnages de la saga dans 47 locations au rythme de 120 pistes audios.

Pour celles et ceux qui désireraient en apprendre plus le jeu, l’on vous invite à consulter l’article ci-dessous qui fait le tour (avec bien plus de précisions) des informations concernant Kingdom Hearts: Melody of Memory.

Pour l’heure, on se contentera de résumer en disant que Kingdom Hearts: Melody of Memory génère bon nombre d’incertitudes. Voilà donc pourquoi l’arrivée d’une démo pourrait bien éclaircir la situation. Eh oui, rien de mieux que de poser ses paluches directement sur le jeu pour juger. Alors certes, celle-ci n’apportera pas toutes les réponses, mais offrira un début d’avis sur la viabilité du futur titre.

En ce qui concerne l’arrivée de ladite démo, le compte Twitter de Kingdom Hearts révèle une sortie mi-octobre sur toutes les consoles concernées.

Keep your calendar clear for mid-October! We'll be dropping a #KingdomHearts Melody of Memory playable demo on #PS4, #Xbox One & #NintendoSwitch! Get ready to dive into amazing rhythm-action gameplay with memorable tunes, in this can't-miss musical journey! pic.twitter.com/HskCDnjmm0 — KINGDOM HEARTS (@KINGDOMHEARTS) September 25, 2020

Aucune autre information n’a été dévoilée. Quant à l’épisode complet, sa sortie est toujours prévue pour le 13 novembre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au prix 59,99€.