Kingdom Come: Delivrance II – Retour au royaume de Bohème

Cela faisait six ans que les joueurs avaient laissé pour mortes les plaines du royaume de Bohème, et le passé fut jusqu’alors contraint de porter sur ses épaules le poids des nombreuses croisades qui y furent disputées. Kingdom Come: Delivrance sortait en 2018, et inscrivait son scénario au sein d’un contexte proche de notre réalité historique. C’est dans la République Tchèque de 1403 que le jeune Henry partait venger les siens, morts des mains d’une colonisation menée par le roi de Hongrie et de Croatie Sigismond de Luxembourg. Et parce que la détermination paie toujours, Kingdom Come: Delivrance II vient tout juste d’être annoncé par Warhorse Studios.

Dans cette suite directe, Henry repart sur les terres du royaume de Bohème au sein de deux nouvelles zones doublant la superficie du premier volet, et l’une d’elle abritera le Paradis de Bohème, berceau du château de Trosky et de la ville minière de Kuttenberg. Les décors ont été méticuleusement pensés par les équipes tchèques, et il semblerait que le monde médiéval ne se sera jamais montré aussi réaliste.

De la forge de Henry aux palais royaux en passant par des paysages meurtris par la guerre, toutes les cartes semblent bonnes pour tirer profit des évolutions techniques apportées par la génération actuelle de consoles. Il faut croire que depuis 2018, le jeu vidéo a subi bien des changements, et les papas de Henry comptent bien nous en offrir tous les avantages.

Le gameplay du titre a quant à lui été revu pour plonger le joueur au cœur de véritables affrontements médiévaux, imprégnés de l’ambiance sanguinaire et nerveuse de l’époque. Une large palette d’armes sera mise à disposition du joueur, il pourra ainsi manier l’épée ou l’arbalète et même de premières armes à feu. Kingdom Come: Delivrance II promet des batailles encore plus violentes que celles menées au sein du premier opus.

Le nouveau titre tchèque pourra également se vanter d’une proposition scénaristique variable, où le joueur seul décidera des faits et gestes, ainsi que de l’évolution d’Henry, le tout au sein d’un monde persistant et vivant. Toujours est-il que la suite du récompensé jeu de 2018 fait déjà parler d’elle, et puisque tout est fait pour que les habitués comme les nouveaux venus puissent s’y retrouver, Henry n’attend plus que nous pour déclencher la première croisade. Pas encore de date de sortie précise, mais Kingdom Come: Delivrance II sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC courant 2024.