The King of Fighters XV – La Team Fatal Fury enfin au complet

Commençons si vous le voulez bien avec une question idiote : saviez-vous que le “XV” de The King of Fighters XV indiquait effectivement qu’il s’agit du quinzième volet de la série démarrée en 1994 ? Inutile ? Pas franchement ! Nous, personnellement, entre les nombreux spin-off et la tendance à nommer les premiers épisodes de la série avec l’année de leurs sorties (comme pour un jeu de simulation de sport), on a un peu perdu le compte… Bon, maintenant, parlons du dernier trailer mis en ligne par SNK.

L’éditeur a tout recemment publié une vidéo inédite pour son prochain KOF et il y dévoile le retour d’un personnage illustre de la saga. Ce dernier est si emblématique que non seulement il a eu le droit à une version féminine pour SNK Heroines: Tag Team Frenzy, il a aussi eu droit à son apparition dans le brawler all-star made in Nintendo. Vous avez probablement déjà fait le lien, il s’agit effectivement de Terry Bogard.

Avec son entrée, la Team Fatal Fury est enfin au complet. Alors quoi de mieux pour fêter ça que de nous présenter la palette de ses coups en vidéo et sur ses propres camarades ? C’est donc aux côtés de son frère Andy Bogard et de son ami Joe Higashi que le grand américain nous fait la démonstration de ses talents à grand renfort de Crack Shoot, de Shining Knuckle et de Power Geyser. Le pugiliste est donc le dixième personnage à rejoindre King of Fighters XV puisqu’il succède à ses 2 partenaires mais également à Benimaru, Kyo Kusanagi, Iori Yagami, Yuri Sakazaki, Chizuru Kagura, Meitenkun et Shun’ei.

Rien de plus à se mettre sous la dent pour le moment mais on peut imaginer que SNK garde encore une bonne poignée de personnages sous le coude. C’est d’ailleurs pas la seule inconnue car si nous savons que The King of Fighters XV est prévu pour l’année 2021, on ne sait toujours pas sur quelle console il est attendu.