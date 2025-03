Killing Floor 3 – La chasse aux Zeds devra attendre

Annoncé pour une sortie fin mars 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, Killing Floor 3 est finalement repoussé à une date encore indéterminée. Pourquoi un tel choix à seulement une poignée de jours avant l’ouverture de la chasse aux Zeds ? La réponse se situe dans les retours des joueurs ayant pu tâter la bête lors des phases de bêta.

Généralement, les reports de sortie se décident un peu plus tôt, mais dans le cas de Tripwire, les choses se sont faites tardivement. Avec l’accord d’Embracer (groupe propriétaire de Tripwire), l’éditeur a décidé de reporter le jeu pour peaufiner leur copie. Toutefois, les demandes de remboursements des joueurs seront toutes prises en compte évitant alors une autre levée de fourches. Mais alors pourquoi un tel report précipité ? Tout commence lors de la bêta fermé de la fin du mois de février. Les différents joueurs ayant pu s’essayer au jeu ont soulevé plusieurs problèmes qui, en fin de compte, ont été entendus.

Dans un communiqué posté sur X, l’éditeur et développeur annonce devoir retravailler plusieurs aspects du jeu, notamment sa partie graphique (le jeu étant moins gore que ses prédécesseurs et les effets plutôt dérangeants comme celui provoqué par le Zed Time). L’optimisation (PC comme consoles) sera également revue suite à plusieurs plaintes concernant les chutes brutales de framerate. Côté gameplay, les retours d’utilisateurs faisaient état d’un feeling des armes plutôt décevant en comparaison de ce qui était proposé dans le précédent opus. Le développeur s’est exprimé sur cette prise de conscience, certes tardive mais bienvenue, concernant ces retours de joueurs :

« Après avoir pris le temps de rassembler et de discuter de vos retours, nous avons compris que nous avons manqué notre cible. Notre but n’est pas seulement de faire de Killing Floor 3 un ambitieux pas en avant pour la franchise, mais aussi de maintenir l’expérience centrale que vous connaissez et que vous aimez. »

Il est toujours agréable de voir que la voix des joueurs compte. Mais ce qui est plus surprenant, c’est cette annonce de report surprise à quelques jours de la sortie. Tripwire avait une marge de manœuvre plus confortable entre la fin de la phase de test et l’annonce du report. Alors, pourquoi une décision aussi tardive ? Malheureusement, ni Tripwire, ni Embracer n’a donné de réponse probante. Il ne nous reste plus qu’à attendre une déclaration officielle pour nous donner des nouvelles encourageantes sur le destin de Killing Floor 3.