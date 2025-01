Killing Floor 3 – Date de sortie, éditions et bêta fermée

Tripwire vient de dévoiler la date de sortie de Killing Floor 3, attendu pour le 25 mars prochain. Mais ce n’est pas tout, puisqu’une bêta fermée, ainsi que diverses éditions, ont aussi été annoncées par le studio (développeur et éditeur du jeu). Pour fêter tout cela, a été diffusé plus tôt dans la journée un nouveau trailer mettant en lumière la Siren, un Zed redoutable.

Si vous ne savez pas ce qu’est Killing Floor, vous êtes passé à côté d’une licence vieille d’un peu plus de 15 ans et qui, mine de rien, a fait son petit bonhomme de chemin, parvenant à souder une jolie communauté. Et lorsque l’on sait que l’aventure démarre à la base comme un simple mod à Unreal Tournament 2004, on peut se dire que l’histoire est belle.

Sorti uniquement sur PC, Mac et Linux, ce premier jet engendra un second opus bien plus ambitieux accueillant bon nombre de louanges, une version consoles vut le jour en 2016, ainsi qu’une version VR l’année suivante. Et c’est en août 2023 que Killing Floor 3 fut annoncé, et comme à son habitude, Tripwire a pris son temps pour nous offrir cette nouvelle plongée dans un monde ravagé par les Zeds.

Ce nouvel épisode ne déroge pas à la règle, puisqu’il y sera question de progresser dans des niveaux plus ou moins ouverts et de massacrer tout ce qui bouge à l’aide de pétoires toutes plus meurtrières les unes des autres. Jouables jusqu’à six en coopération, le jeu se déroulera cette fois-ci en 2091 et l’on incarnera un mercenaire travaillant pour une organisation rebelle appelée Nightfall, dernier bastion résistant aux hordes de monstruosités qui ont pris le contrôle de la Terre.

Éditions et bêta fermée

Il faut savoir que les précommandes de Killing Floor 3 sont ouvertes. De ce fait, Tripwire a présenté trois éditions spéciales pour le jeu, dont deux uniquement réservées au marché numérique. La première, la Day-One Edition distribuée en version physique par PLAION, offrira aux joueurs le Clamefield Patrol Specialist Skins Pack, pour un prix conseillé de 39,99€. Les deux autres contiendront :

Édition Deluxe (59,99€)

Le Shadow Agent Specialist Skin Set

Le Shadow Agent Weapon Skin Set

Le Nightfall Supply Pass

1000 Creds

Elite Nightfall Edition (79,99€)

Le Shadow Agent Specialist et Weapon Skin Set

L’accès premium au Year 1 Nightfall Supply Pass (quatre passes)

3000 Creds

Sachez aussi que toutes les précommandes, et ce peu importe l’édition, qu’elle soit standard ou non, donneront accès au Flatline Tactical Bundle qui comprend le skin d’arme Flatliner, le porte-bonheur d’arme Fear the Reaper et la carte de joueur Special Action Force.

Enfin, et comme déjà indiqué, une bêta fermée aura lieu du 20 au 24 février sur tous ses supports de sortie. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site officiel et de s’inscrire. Que la chasse commence.