Killing Floor 3 – La boucherie à tous les étages

Bien que le développement du jeu n’en soit qu’a ses prémices, Killing Floor 3 s’apprête à prendre le relais après sept années de services de la part de son prédécesseur sorti 2016. Annoncé il y a de cela quelques jours, le jeu possède une communauté importante qui n’attendait pas spécialement un nouvel opus mais qui reçoit très favorablement la nouvelle. Toujours développé par Tripwire Interactive (développeur des excellents Rising Storm et des non moins très bons Red Orchestra), Killing Floor 3 continue sur sa lancée gore et axée survie.

Si on en sait encore très peu sur le jeu, les anciens jeux de la franchise permettent d’aiguiller tout de même sur son identité : FPS coopératif clairement tourné vers le multijoueurs (partie à 6 joueurs) mais aussi sur du PvP classique avec des joueurs jouant dans le camp des « Zeds ».

Un gameplay classique côté FPS donc où survie et économie de balles seront vos principales préoccupations, ça et les hordes d’ennemis évidemment. La licence n’est pas non plus très originale sur son système de classe (néanmoins généreux) : médecin, sniper, etc…, mais Killing Floor 2 reste un plaisir coupable pour beaucoup de joueurs, même encore en 2023.

Avec une ambiance clairement tournée vers l’horrifique, Killing Floor occupe un terrain balisé (principalement par Left 4 Dead (2008) et par les modes de jeu zombies des Call of Duty) où il est difficile de se démarquer. Pourtant, Killing Floor 2 reprenait exactement la même formule que le premier du nom, avec une optimisation aux petits oignons et un équilibrage in-game des différentes classes très juste.

On déplorait à l’époque pourtant un manque d’audace et d’évolution dans la proposition et on ne peut qu’espérer un changement de situation pour ce Killing Floor 3. Sur ce point, les indicateurs sont au vert avec les quelques images du trailer montrent une mise en scène et des animations plus travaillées et plus cinématographiques.

Bien que le genre du FPS coop ne soit pas au beau fixe (World War Z: Aftermath (2021), Back 4 Blood (2021) ont été reçus plutôt froidement), la licence des Killing Floor possède une certaine aura et une communauté encore active. En effet, Tripwire a réussi à fidéliser ses joueurs avec de nombreuses mises à jour gratuites qui ajoutaient de nouvelles armes, de nouveaux ennemis mais aussi de nouveaux niveau.

Les joueurs peuvent soutenir le studio avec un système de micro-transaction qui ne couvre seulement que des éléments esthétiques (modèle économique qui a fait ses preuves avec des jeux comme League of Legends par exemple).

Situé en 2091, on espère pour Killing Floor 3 une mise en scène in-game aussi efficace que dans son nouveau trailer et qu’il soit toujours un aussi bon défouloir. La sortie officielle n’est toutefois pas encore annoncée, le jeu devrait sortir en 2024.