Back 4 Blood – Clap de fin pour le successeur de Left 4 Dead

Qui n’a pas connu les jeux Left 4 Dead en écran partagé avec des amis sur le canapé est certainement passé à côté de quelque chose. Si ces jeux ont été emblématiques d’une époque, les fans espérent toujours de vivre un jour la sortie du troisième opus de la franchise. Voeu à moitié exaucé puisqu’en octobre 2021, Turtle Rock Studio sortait Back 4 Blood, successeur spirituel des jeux précédents de « zombie slayer » multijoueur mais malgré tout assez éloigné de l’esprit originel (plus d’écran partagé notamment, zombies spéciaux moins originaux, ambiance différente). En dépit de cette nouvelle approche et du changement de nom, le jeu a néanmoins connu un maigre succès et reçu globalement un accueil positif.

Et voilà qu’après la sortie de l’extension River of Blood, le 6 décembre 2022, le studio met un terme définitif au support du jeu. Est-ce à dire que c’est la fin de la franchise ? Loin de là, tel qu’expliqué sur leur site le studio souhaite regrouper ses équipes et consacrer ses modestes ressources au développement d’un autre jeu :

« Turte Rock Studio est en fait plutôt petit pour un studio de jeux AAA. Nous n’avons plus vraiment assez de personnes pour continuer à travailler sur du contenu pour Back 4 Blood alors que, dans le même temps, nous travaillons sur un autre jeu. Oui, un autre jeu ! En conséquence, il est temps pour nous de baisser la tête, retourner dans le lab et travailler sur ce nouveau projet. »

Pour les fans de Back 4 Blood, tout n’est pas si sombre, le jeu restera jouable en ligne et quand bien même la production de contenu pour le jeu n’aura duré qu’un peu plus d’un an, le jeu a tout de même bénéficié de trois extensions majeures laissant le titre avec une durée de vie généreuse et une variété de campagnes dans lesquelles l’on peut gaiement, et sans vergogne, tuer des centaines de zombies à la chaîne avec d’autres joueurs (en ligne).

Quant au nouveau projet du studio, on espère secrètement qu’il s’agira d’un Left 4 Dead 3 jouable en écran partagé. On peut toujours rêver…