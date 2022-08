Killer Klowns from Outer Space – Du nanar au jeu vidéo

S’il y a un jeu qui a dû faire lever les sourcils des plus jeunes lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom, c’est bien Killer Klowns from Outer Space. L’annonce de la création d’un pendant vidéoludique du film d’horreur et de science-fiction des années 80 avait effectivement de quoi surprendre tant ce nanar semblait réservé aux aficionados du genre.

Et pourtant, c’est entre les Dead Island 2 et autres Everywhere que les créateurs du jeu Vendredi 13 avaient décidés de présenter leur nouvelle expérience multijoueur mélangeant clowns et horreur. Et si le principe même de comiques tueurs venus de l’espace semble saugrenu, il est tout de même bon de rappeler d’où ils viennent réellement.

Killer Klowns : Le nanar qui donne des cauchemars

Réalisé par Stephen Chiodo et sorti en 1988, Killer Klowns from Outer Space est un film d’horreur/science-fiction/comédie qui a su se faire une place au fil des années parmi les nanars cultes du cinéma. Passé plutôt inaperçu à sa sortie, c’est avec des sites tels que Nanarland et consors que le film a pu construire sa réputation et se constituer une fanbase plus que respectable.

On y suit les pérégrinations de jeunes vivant leurs vies de jeunes des années 80, quand une étoile filante fend soudainement le ciel et s’écrase dans leur petite ville. Vous l’aurez compris : il s’agit en réalité d’un vaisseau alien, sous forme de chapiteau de cirque, dans lequel des clowns de l’espace entreposent des cadavres dans des cocons de sucre. Et tandis que les jeunes essaient de convaincre le reste de la ville de l’existence de ces massacreurs rigolos, ces derniers sèment le chaos et la mort en ville à l’aide de tours et autres farces.

Oui, vous avez bien lu, ceci est vraiment le scénario du film. Mais ce qui a surtout marqué les gens l’ayant vu, et sûrement traumatisé une génération entière de jeunes enfants, c’est le look résolument creepy des clowns. Mélange de grotesque et d’horreur pure et dure, ces derniers amusaient les plus grands et terrifiaient les plus petits.

Le petit marché nostalgique de l’horreur

Devant l’annonce de l’adaptation du film, il y a une question qui nous taraude : pourquoi ? Si les explications que l’on pourrait donner sont multiples, c’est bien du côté de la fibre nostalgique que notre cœur balance. On assiste de plus en plus à une effervescence autour de ces vieilles licences de l’horreur : Vendredi 13, Scream, Chucky ou encore Freddy Krueger, chacune a eu le droit à une apparition ou à sa nouvelle itération flambant neuve. On peut également citer le futur Texas Chainsaw Massacre qui remettra Leatherface sous le feu des projecteurs.

Que ce soit dans Dead by Daylight ou dans Mortal Kombat, les figures emblématiques du genre ont fait au fil du temps un retour fracassant, s’immisçant dans l’imaginaire d’un jeune public qui n’avait peut-être jamais eu vent de leur existence. Chucky, lui, a même eu le droit à un reboot (Meh.) et à une série TV dans la continuité des précédents films. De quoi faire briller des personnages prenant, pour la plupart, la poussière dans de sombres placards Hollywoodiens.

Même si la démarche semble louable, elle soulève encore et toujours la même problématique : cette nostalgie n’est-elle que prétexte à capitaliser sur la gloire passée de ces figures de la pop culture ou est-ce une envie réelle et saine de faire découvrir un univers distant que le monde a oublié ? Dans le cas de ce Killer Klowns from Outer Space, la bonne réponse semble être la deuxième tant le film d’origine reste un produit de niche encore bien dans son jus.

Dead by Daylight chez les clowns

Et alors que le film connait son petit succès d’estime dans la sphère du cinéma nanardesque, nous avons tous eu la surprise d’apprendre qu’un jeu allait voir le jour. Créé par les papas de Vendredi 13 (le jeu), ce dernier promet une expérience multijoueur à la Dead by Daylight, le joueur devant échapper aux clowns qui tenteront de le transformer en bâton de sucre rose.

Même s’il ne s’est que très peu illustré lors de cette Gamescom, ramener cette légende qu’est Killer Klowns from Outer Space sur le devant de la scène via un autre média est loin d’être une mauvaise idée. Le transposer dans un style à la Dead by Daylight en est une encore meilleure, la multiplicité des clowns et l’originalité des meurtres faisant déjà le sel du film. Les situations promettent d’être pour le moins loufoques et hors du commun.

Sans date de sortie pour le moment, gageons que le titre aura au moins réussi à intriguer ceux qui ne connaissaient pas du tout le film original et à capter l’attention de ceux familiers de l’univers. Reste à savoir quand les clowns tueurs venus de l’espace daigneront nous en montrer plus.