The Devil in Me – Bienvenue au musée des horreurs

The Devil in Me, quatrième jeu issu de The Dark Picture Anthology et développé par Supermassive Games ne déroge pas à la règle et se dévoile dans un trailer qui mettant en avant une ambiance à glacer le sang.

Invité pour une visite guidée d’une reconstitution fidèle du château du meurtrier H. H. Holmes perdu au milieu de nulle part, un groupe de malchanceux travaillant pour une chaîne de télévision se retrouvent enfermer dans ce qui semble être un musée des horreurs. Devenus les cobayes de leur hôte Granthem Du’Met, les tortures physiques et mentales seront au rendez-vous pour les convives tandis qu’ils devront résoudre des énigmes et répondre aux pires dilemmes qu’il est possible d’imaginer sous peine de perdre la vie dans d’atroces souffrances.

Jouable seul ou en groupe, le jeu aux choix et aux fins multiples prend tout son sens avec le mode coopération en ligne lorsque chacune de vos décisions pourraient vous précipiter vous et votre partenaire vers une mort certaine. Contrairement à ses prédécesseurs qui jouaient sur la peur du surnaturel, The Devil in Me, donne l’impression de se concentrer sur la folie humaine dans ce qui ressemble à un terrain de jeu sadique et mortel, faisant beaucoup penser aux sagas Saw et Hostel et offrant une atmosphère horrifique bien différentes des autres opus de la Dark Picture Anthology, à la manière d’un Outlast.

Pour les plus impatients d’entre vous, sachez qu’il est d’ores et déjà possible de précommander le jeu sur le site de Bandai Namco et ainsi de s’assurer de pouvoir mettre la main sur la version collector disponible uniquement dans la boutique officielle de l’éditeur.

Cette dernière sera disponible au prix de 79.99 euros et contiendra un buste d’animatronique, une carte de visite, une carte postale et son enveloppe, un plan de l’hôtel ainsi que des bonus numériques. Annoncé pour Novembre 2022, The Devil in Me sera parfait pour rallonger de quelques heures votre soirée d’Halloween, histoire de frissonner toujours plus.