Kaze and the Wild Masks – Une date de sortie pour le platformer des 90s

Au mois de juillet 2020, nous vous avions présenté dans ces colonnes Kaze and the Wild Masks, un platformer 2D se revendiquant des grands hits du même genre ayant régné sans partage sur la génération 16 bits. Et si à cet instant, nous avions été dans l’incapacité de vous informer sur une quelconque date de sortie, c’est aujourd’hui enfin le cas.

Les nostalgiques de Jazz Jackrabbit n’auront pas à attendre très longtemps, la sortie de Kaze and the Wild Masks ayant été annoncée pour le 26 mars 2021 sur PC, Switch, PS4, Xbox One et Google Stadia. Et on le rappelle, en version physique sur ces consoles (Stadia exclue).

Une arrivée proche qui ne saurait que trop réjouir les joueurs amateurs de platformers, tant le jeu a déjà su se constituer une base d’afficionados. Car si durant son annonce l’été dernier, le titre développé par le studio PixelHive s’était présenté sans date de sortie, il était tout de même accompagné d’une démo sur Xbox One, ainsi qu’une version bêta sur Steam.

Et justement, ces deux versions d’essai ont réussi à séduire à la fois la presse et le public fan du genre, installant de fait un terrain fertile pour l’arrivée du titre.

En même temps, c’est qu’il a de quoi plaire. Embrassant les codes visuels et de gameplay des platformers 2D des années 90, le jeu propose d’incarner un lapin anthropomorphe usant de ses oreilles et de masques imprégnés de l’esprit d’autres animaux (requin, aigle, tigre, lézard … ) pour réussir à voir le bout d’une trentaine de niveaux (plus prés de 50 niveaux bonus), forcément plein de pièges et d’ennemis.

Un contenu généreux dans un bel emballage, Kaze and the Wild Masks est un beau cadeau empli de nostalgie qui sortira de son terrier pour l’arrivée du printemps. Toutes les conditions semblent donc réunies pour lui offrir un certain succès à sa sortie, le 26 mars 2021.