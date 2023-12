Jurassic Park: Survival – L’annonce que tous les fans attendaient

Véritable consécration du cinéma pulp, Jurassic Park est considéré comme une œuvre culte et majeure du cinéma. Sortie en 1993, le long métrage de Steven Spielberg marqua son temps, non seulement pour ses nombreux procédés techniques révolutionnaires, mais aussi de par sa réalisation, ses personnages et son sous-texte. Comme vous le savez, de nombreux jeux vidéo liés à cette licence ont depuis vu le jour et si quelques-uns sont sortis du lot, il manque encore aujourd’hui « LA » pépite issue de cette formidable saga. Eh bien, la lumière viendra peut-être du récemment annoncé Jurassic Park: Survival.

Développé par Saber Interractive et édité par Universal, le jeu fut l’une des surprises des derniers Game Awards aux côtés des Marvel’s Blade et Vision of Mana. Il s’agit là, comme son nom l’indique, d’un jeu de survie qui prend place sur Isla Nublar (celle du parc) une petite journée après les événements du film. On y incarnera la docteur Maya Joshi d’InGen qui n’a malheureusement pas pu évacuer l’île à temps et se retrouve donc « prisonnière » de cet enfer rempli de vilains dinosaures affamés. Comme vous l’aurez deviné, le but du jeu est de survivre, tout en trouvant un moyen de quitter Isla Nublar en un seul morceau.

Pour ce faire, Maya devra crapahuter un peu partout sur l’île et traverser notamment quelques lieux iconiques du film de 1993, comme le centre d’accueil des visiteurs et ses fameuses cuisines, ou encore le circuit de visite qui la mènera un peu trop près de l’enclos du T-Rex. Tout cela est visible dans le trailer diffusé aux Game Awards, bande-annonce qui caresse d’ailleurs les fans dans le sens du poil tant il multiplie les clins d’œil au métrage de Spielberg.

Bien que presque entièrement cinématique, ce premier trailer de Jurassic Park: Survival laisse aussi entrevoir un tout petit peu le gameplay qui nous sera proposé. Ne vous attendez pas ici à un jeu d’action débridé, ou encore à un titre narratif comme cela avait pu être le cas par le passé, non, ici Saber semble avoir pris une tout autre direction, celle menant a un certain Alien Isolation. Vue à la première personne, partie de cache-cache avec les dinosaures, courses-poursuites, voilà qui devraient rythmer vos parties, avec, on l’imagine, quelques puzzles et énigmes à résoudre pour progresser.

Très sincèrement, nous autres frustrés de la toujours non-annonce d’une suite au jeu de The Creative Assembly, avons accueilli cette révélation innatendue avec un réel enthousiasme. Reste maintenant à voir ce que cela donnera dans les faits, mais il est clair que cette bande-annonce donne diablement envie. Il s’en dégage un réel sentiment d’urgence et de danger qui prend aux tripes, et tout est là pour flatter l’égo du connaisseur, comme pour donner envie aux profanes. Quant au bestiaire, si on l’on retrouve les meurtriers Vélociraptors, T-Rex et Dilophosaures, on espère de ce côté-là quelques surprises, même s’il faudra bien justifier la chose scénaristiquement.

Jurassic Park: Survival n’a malheureusement ni date, ni fenêtre de sortie à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais paraitra bien sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Il va donc falloir prendre notre mal en patience et n’oubliez pas, ils savent ouvrir les portes…