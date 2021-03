Judgment – Des indices et des témoins pointent vers une suite

Alors que le succès international de Yakuza: Like a Dragon résonne encore, après des nominations dans de nombreuses cérémonies de remise de prix, et la présence dans les Tops des jeux de l’année 2020, le studio Ryu Ga Gotoku ne prend pas le temps de savourer son succès, et une rumeur solide indique qu’un deuxième épisode de Judgment serait en développement.

C’est le site The Tojo Dojo, animé par des fans de la licence, qui a d’abord repéré un dépôt légal par SEGA sur le titre « Lost Judgment ». Parce que le titre du jeu est Judge’s Eye au Japon, le groupe pensait d’abord que le dépôt de marque concernait tout autre chose. Mais hier, une source serait entrée en contact avec le site pour confirmer qu’une suite au spin-off de Yakuza est bien en développement.

The Tojo Clan insiste sur le fait qu’ils ont demandé des preuves appuyant cette info, preuves qu’ils ont obtenues. Lost Judgment serait donc un titre de travail, et le nom Judgment: Seize The Truth aurait aussi été déposé. On imagine que SEGA n’a pas encore décidé du titre définitif, et dépose les différentes propositions pour faire son choix d’ici à la sortie du jeu…

NEWS: A Judgment Sequel​ is in Development • Working titles for the game have been ‘Lost Judgment’ & ‘Judgment: Seize The Truth’.

• Will see Yagami and Kaito return.

• The game will feel darker.https://t.co/HSATa6U5Ra pic.twitter.com/XvMH1Vuu9U — The Tojo Dojo-Yakuza News (@thetojodojo) March 23, 2021

Parmi les autres infos qu’ils ont pu révéler, on apprend que le héros du premier épisode, le détective Takayuki Yagami, serait de retour pour cette suite, ce qui implique la présence au casting de son interprète, l’acteur Takuya Kimura (vu ici dans Blade of the Immortal, de Takashi Miike), qui double le personnage, mais lui prête aussi ses traits.

Le studio Ryu Ga Gotoku doit donc être passablement occupé en ce moment, puisqu’outre cette suite de Judgment, on sait qu’un nouvel épisode de Yakuza est aussi en chantier. Quant aux titres provisoires intégrant le mot « judgment », on se demande s’ils ne sont pas une indication d’une stratégie des studios se tournant plus vers l’international que le marché japonais.

Depuis quelques années, et malgré le fait qu’elle avait d’abord été imaginée spécifiquement pour les Japonais, la licence gagne en effet en popularité à l’Ouest. L’intégralité de la saga Kiryu Kazuma (Yakuza 0 à 6) est d’ailleurs désormais jouable sur le Game Pass.