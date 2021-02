Judgment – Yagami prépare son enquête sur next-gen !

Surprise de l’année 2019, Judgment s’apprêterait-il à imposer une nouvelle fois son style sur l’année 2021 ? Après l’arrivée de la série Yakuza sur la next-gen (ou current-gen du coup ?), c’est maintenant au tour de son petit frère de se lancer dans cette nouvelle aventure. Pour l’occasion, le jeu de SEGA et Ryu Ga Gotoku Studio délaisse son exclusivité avec les consoles de Sony et s’ouvre à la concurrence, puisque l’on apprend quand plus de sortir sur PlayStation 5, Judgment sortira également sur Xbox Serie X|S ainsi que sur Stadia.

Élu comme « the best crime drama not on TV » par le Hollywood Reporter grâce à son scénario pour le moins accrocheur, Judgment nous invite à suivre les aventures Takayuki Yagami, un détective privé, plongé en plein coeur d’une série de meurtres de Yakuza dans le quartier chaud de Kamurocho. Mais cette fois-ci, en plus de se laisser happer par l’histoire, les joueurs pourront profiter d’un visuel amélioré en 60 FPS et ce plus rapidement grâce à la baisse des temps de chargement. Une sacrée évolution, quand on sait que le jeu avait failli être annulé avant sa sortie.

Par ailleurs, les possesseurs de ces prochaines versions n’auront pas à débourser un euro de plus pour l’ensemble des DLC, ces derniers seront directement intégrés au jeu. On précise néanmoins que ces derniers se limitent à des packs de cosmétiques, sans grand intérêt donc.

Il faudra attendre jusqu’au 25 avril 2021 pour (re)partir enquêter au côté de Yagami et de ses quêtes secondaires pour le moins loufoques. En attendant, les joueurs peuvent se tourner vers la série des Yakuza qui vient tout juste d’intégrer en grande partie le Xbox Game Pass. On se quitte avec le trailer d’annonce dans cette nouvelle moulure de Judgment.