Poker, jeux en ligne… L’autre face des jeux vidéo

Quand on pense au jeu vidéo, les images et idées qui viennent à l’esprit sont celles des consoles de salon, des PC, ou des consoles portables. Les plus anciens et vénérables penseront également aux bornes d’arcades, et les mordus du jeu partout tout le temps brandiront leur téléphone portable. Pourtant, bien avant l’avènement des jeux vidéo modernes, d’autres jeux captivaient les joueurs, et déchainaient les passions : Poker, BlackJack, Roulette… Et bien avant les concours d’eSport ou les salles d’arcades, les casinos rassemblaient les foules.

Contrairement à ce que pensaient certains, ces jeux n’ont pas disparu avec l’avènement du tout informatique, ils ont même su l’exploiter. Les casinos « réels » possèdent des machines bourrées d’électroniques, et les plateformes en ligne qui proposent de faire des parties, seul ou à plusieurs, pour le plaisir ou pour se remplir les poches sont de plus en plus nombreuses.

Les multiples confinements et restrictions sanitaires provoqués par la pandémie de Covid-19 a même profité aux casinos en ligne, où se sont retrouvés les joueurs, en toute sécurité. Les casinos en ligne sont d’autant plus prisés que le taux de reversement des prix gagnés est souvent bien plus élevé que dans les casinos IRL. Mais dans la jungle des sites qui fleurissent à vite grand V, comment s’y retrouver, et comment être sûr d’avoir à faire à un site fiable ?

Jouer oui, mais pas n’importe où

En France, la réglementation concernant les jeux d’argent en ligne est très stricte, et encadrée par l’Arjel (Autorité de régulation des jeux en ligne). Celle-ci vérifie si les sites sont fiables, et a pour charge de lutter contre les fraudes ou les sites malveillants. Cette structure limite les accès aux casinos en ligne, et ceux-ci ne sont donc pas autorisés en France.

Cependant, au Québec, les choses sont très différentes, puisque les casinos virtuels sont autorisés. Et il existe un site de référencement des sites de casino en ligne fiable au Québec que l’on peut consulter. Ce site est consultable à loisirs, et recense les casinos virtuels les plus sûrs. Un indispensable pour qui souhaite se faire une petite partie de machine à sous entre deux parties de Dark Souls (chacun se détend comme il l’entend).

Et pour s’y retrouver dans la jungle des différents jeux qui sont souvent proposés dans les salles de jeux en ligne, certains sites vous proposent d’éclairer votre lanterne, en précisant quels sont les tenants et les aboutissants des jeux les plus prisés. Un petit tour par le guide de jeux en argent réel et roulette, blackjack et vidéo poker n’auront plus de secret pour vous.

Et l’Europe alors ?

Dans les autres pays d’Europe, la législation est plus souple qu’en France. A dire vrai, dès que l’on sort des frontières du pays de Molière, les règlementation sont beaucoup plus souples, et après l’Italie qui a ouvert la voie aux casinos virtuels il y a une dizaine d’années, d’autres pays ont suivi cet exemple, pour le bonheur des joueurs.

Pour tout savoir sur « Qui autorise quoi ? Comment ? Et où jouer ? », on vous invite à aller jeter un œil à la liste des sites web de casino en Europe que nous vous avons préparé avec soin. De quoi rêver un peu et pourquoi pas s’imaginer déjà faire sauter la banque (en tout bien tout honneur bien sûr).

Pour ce qui est de la France, il faut se contenter des paris sportifs ou des sites dédiés au poker en ligne. L’autre solution est de passer des heures au casino dans Red Dead Redemption 2, ou dans Grand Theft Auto Online. Deux jeux qui ont connu des succès planétaires, et dans lesquels les gamers ont passé de longues heures aux tables de poker. Ou vous pouvez toujours préparer un petit voyage en dehors de nos frontières.