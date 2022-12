PlayStation 5 – Les meilleurs jeux à venir en 2023 et au-delà

Dans le monde du jeu vidéo, il n’est pas rare d’avoir connaissance de jeux dont la sortie est encore prévue dans plusieurs années. Il est également normal qu’un nouveau jeu soit révélé et lancé en l’espace de quelques mois seulement. Dans cette liste loin d’être exhaustive, nous allons passer en revue les principales sorties de jeux PlayStation 5 de 2023 et même au-delà, de quoi se préparer au mieux pour ces prochaines grandes aventures. Voici donc les meilleurs jeux PS5 à venir.

Quelles sont les options de jeux vidéo de casino sur la PlayStation 5 ?

L’une des principales raisons pour lesquelles les gens se plongent dans les jeux de casino à thème est la quantité d’excellents titres proposés. Certains jeux s’adressent à un public de joueurs de cartes, tandis que d’autres satisfont les exigences des joueurs qui veulent jouer aux machines à sous à thème inspirées de leurs artistes musicaux préférés, par exemple. Le fait que ces jeux de casino en ligne payant offrent une véritable alternative à la fréquentation d’un casino physique séduit les personnes qui sont peut-être rebutées par l’offre proposée dans un établissement huppé de Las Vegas, par exemple.

Ces types de nouveaux jeux de casino en ligne améliorent également l’ensemble de l’offre d’un jeu sur console. Par exemple, de la même manière que les gens adoraient la pêche dans les jeux de casino en ligne classiques comme Zelda, le fait que les joueurs puissent jouer au blackjack ou au poker dans des jeux comme Red Dead Redemption 2 ajoute une autre couche attrayante au produit global dans son ensemble. Le fait que l’argent réel du joueur ne soit pas mis en jeu rend le jeu de casino encore plus attrayant pour certains. Il en va de même pour d’autres titres, tels que Grand Theft Auto Online, où les joueurs peuvent goûter à la variété des plaisirs proposés au Diamond Casino and Resort, ce qui leur permet de faire une pause dans le vol de voitures et les affrontements entre gangs qui se déroulent généralement dans les rues.

Si de nombreux joueurs de consoles ne s’attaqueraient pas nécessairement à un casino en ligne ou ne visiteraient pas un vrai casino, le fait qu’ils puissent essayer un jeu vidéo de casino traditionnel dans un certain nombre de titres de consoles populaires constitue une proposition attrayante.

Exclusivités PS5 à venir

Laissons de côté le sujet des jeux de casino vidéo pour jeter un coup d’œil aux prochaines exclusivités PlayStation de 2023 et après.

Call of the Mountain

Rien de plus cool que de combattre des dinosaures robotisés dans votre chambre, non ? Eh bien, si vous avez l’intention de vous procurer le PS VR2 pour la PS5, alors vous voudrez garder un œil sur Horizon Call of the Mountain. Situé dans l’univers palpitant d’Horizon de Guerilla Games, Call of the Mountain est une toute nouvelle histoire qui met de côté l’aventure d’Aloy pour suivre un nouveau personnage.

Marvel’s Spider-Man 2

La sortie de deux titres Marvel dirigés par Insomniac Games la même année semble être un cadeau dont nous ne sommes pas dignes. Marvel’s Spider-Man 2 réunira Peter Parker et Miles Morales pour deux fois plus d’action. Si vous pensiez que la dernière sortie de Parker était la plus difficile, attendez que Spider-Man 2 réunisse deux ennemis tueurs d’araignées : Kraven le chasseur et Venom. Nous sommes sûrs que d’autres méchants classiques de Spidey et de Miles Morales feront leur apparition, mais ces deux-là représentent à eux seuls un véritable défi. Même pour deux Spider-Men.

Marvel’s Wolverine

On peut imaginer des combats à la Arkham Asylum, juste un peu plus brutaux compte tenu de la personnalité de Logan et de ses traits mutants. Comme le jeu X-Men Origins: Wolverine et Logan l’ont prouvé, l’homme X titulaire est fait pour la violence. Nous serions donc surpris si Wolverine n’obtenait pas un classement Mature. Bien sûr, tout ceci n’est que pure spéculation, mais il y a une chose dont nous pouvons être sûrs. Avec les scribes d’Insomniac à la barre, le jeu aura une narration profonde et engageante.

Final Fantasy XVI

Les joueurs découvrent le monde de Valisthea alors qu’un fléau se propage et que le puissant Eikon poussent les six royaumes du monde au bord du conflit. Lorsque le sombre Eikon Ifrit fait vivre une tragédie à Clive Rosfield, le jeune héros se lance dans une quête de vengeance qui l’emmène à travers de nombreuses terres criblées de dangers.

Ce n’est là que le début de la bibliothèque de la PS5, puisque de nombreux titres supplémentaires verront le jour d’ici un an environ. Voilà, nous avons dit tout ce que vous deviez savoir sur les futurs titres exclusifs de la PS5.

(Article en collaboration avec le site casinoscad)