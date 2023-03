IO Interactive prépare la succession d’Hitman avec le mystérieux Project Fantasy

Chez IO Interactive, l’actualité ne s’arrête pas. Le studio, créateur de la franchise Hitman en 2000, n’a depuis jamais lâché son célèbre Agent 47, créant pas moins de huit jeux, pour la plupart d’excellente facture. Aujourd’hui, après la conclusion avec Hitman 3 (devenu World of Assassination) de la nouvelle trilogie centrée sur le tueur à gages, l’heure semble toutefois au changement pour les développeurs danois. IO vient en effet d’ouvrir une campagne de recrutement pour joindre au développement de deux projets, dont un annoncé il y a à peine quelques jours.

Avec le premier projet « intitulé Project Fantasy », IO Interactive se lance dans la création de son premier RPG online. Le studio démarre une toute nouvelle aventure, bien loin de sa zone de confort. Dans leur communiqué, les développeurs sont clairs. Il ne s’agit pas de suivre un effet de mode en misant sur la fantasy et le MMO, mais bien d’accomplir un projet très personnel pour de nombreux développeurs du studio, en revenant à leur premier amour : le jeu de rôle. Pas beaucoup d’information à se mettre sous la dent. On sait seulement que son développement inclura le travail de plusieurs studios, d’Oslo à Copenhague, en passant par Barcelone. L’idée est de créer un monde de fantasy unique et marqué par les personnalités de chacune des personnes ayant pris part au projet. Un discours très simpliste, mais qui montre surtout que le projet n’en est qu’à ses balbutiements. Si participer à l’aventure « Project Fantasy » vous attire, n’hésitez pas à vous rendre sur cette page pour voir les emplois proposés.

Le second projet n’est pas une nouveauté. Il est centré autour du personnage de James Bond, alias 007. Dans ce jeu, encore aux prémices de son développement, mais annoncé il y a déjà plus de deux ans, on vous proposera d’incarner l’agent secret dans une histoire originale, qui vous amènera aux origines même de son statut de double zéro. Nom de code du jeu pour le moment : Projet 007. Agent secret et IO Interactive, c’est un combo qui a déjà bien fonctionné par le passé, et nous ne sommes pas à l’abri d’une très bonne surprise dans le futur. Si vous pensez que votre expérience, votre motivation et vos compétences peuvent apporter au studio, c’est ici que ça se passe pour postuler. Pour le moment, il semble plutôt que le status quo soit de mise, car la campagne a déjà été lancée il y plusieurs mois.

Bon courage à ceux qui tenteront leur chance. De notre côté, nous suivrons avec attention les nouvelles concernant ces duo de projets d’ampleur estampillé IO Interactive. Pour l’Agent 47, ce n’est qu’un au revoir, sûrement pas un adieu.