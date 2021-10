Insomnis – Un jeu d’horreur indépendant pour Halloween

Le mois d’octobre touche à sa fin et comme chaque année vous faites peut-être partie de celles et ceux à la recherche de quelques frayeurs pour Halloween. Malheureusement vous avez fait le tour de tous les jeux d’horreur sortis cette année et êtes venus à bout de Resident Evil Village et autres survival horror fraîchement disponibles. Et si la solution était de se tourner vers des titres indépendants comme Insomnis, le nouveau jeu soutenu par le programme PlayStation Talents.

Joe Castevet ayant hérité du manoir familial, découvrira très vite que ce dernier cache de sombres secrets. Pour découvrir ce qui se trame en ces lieux, il sera nécessaire de résoudre des énigmes et autres puzzles qui devraient nous donner quelques sueurs froides. Si le synopsis ne révolutionne pas le genre, Sony Interactive Entertainment España et Path Games nous informe des inspirations rendant hommage aux plus grands classique de l’horreur.

En visionnant le court trailer d’annonce, nous pouvons retrouver quelques inspirations de titres tel que Layers of Fear puisque le gameplay repose sur l’exploration et la résolution d’énigmes pour découvrir des collectibles faisant office d’éléments narratifs à Insomnis. De plus le titre disposera de plusieurs fins forçant les joueuses et joueurs à opter pour les bons choix qui influeront sur la conclusion de l’histoire.

Développé par le studio indépendant Path Games, Insomnis est soutenu par le projet PlayStation Talents de Sony, permettant aux studio indépendants basés en Espagne de crée des projets novateurs tout en permettant aux développeurs d’étudier dans le milieu du jeu-vidéo. D’autres titres réussis tel que Aragami ou Clid The Snail sont déjà passés par ce projet et permettent aux développeurs indépendants de laisser libre court à leurs idées.

Ainsi Insomnis sera disponible dès le 29 octobre 2021 en exclusivité numérique sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Vous laisserez-vous tenter par ce titre pour Halloween ? Si vous êtes encore indécis après ces lignes, nous vous laissons vous faire votre propre avis en regardant le trailer, annonçant une ambiance sinistre pour le titre.