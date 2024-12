Infinity Nikki – Une première mise à jour prévue le 30 décembre

Moins d’un mois après son lancement, Infinity Nikki va déjà avoir droit à une mise à jour gratuite. Cette version 1.1, baptisée Shooting Star Season, sera disponible dès le 30 décembre et jusqu’au 23 janvier. De quoi fêter le début de l’année 2025 avec du contenu inédit et, évidemment, de nouvelles tenues de princesse pour Nikki.

Pour celles et ceux qui seraient passés à côté du phénomène aux plus de vingt millions de téléchargements, Infinity Nikki est un gacha qui se déroule dans un monde ouvert et dont le gameplay repose sur les différentes tenues que notre personnage peut porter. Chaque tenue débloque de nouvelles compétences, comme la possibilité de planer dans les airs ou de s’occuper des animaux pour récupérer des ressources.

Comme son nom l’indique, la mise à jour Shooting Star Season se déroule pendant une pluie d’étoiles filantes, durant laquelle les habitants de Miraland se réunissent pour profiter du spectacle et faire des vœux. C’est dans ce décor que vont prendre place les nouvelles quêtes que Nikki devra accomplir. Cette version 1.1 ajoutera aussi un nouvel arc narratif, des défis avec un gameplay de plate-forme, une journée pour pêcher un poisson rare et des événements aléatoires.

Et comme on parle d’Infinity Nikki, il y aura bien sûr de nouvelles tenues et robes à débloquer pour notre personnage. Les plus convoitées seront sans doute les tenues quatre et cinq étoiles, sur le thème des étoiles et des grues en papier, et pour lesquelles il faudra probablement sortir la carte bleue. Mais que les joueurs free-to-play se rassurent : ils pourront récupérer une tenue totalement gratuite en accomplissant des quêtes pour récolter des éclats d’étoile.

Shooting Star Season sera disponible jusqu’au 23 janvier 2025. vous n’aurez donc que quelques jours pour accomplir toutes les quêtes, récolter assez de ressources et récupérer les tenues que vous voulez.