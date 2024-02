Infinity Blade ressuscité sur PC par des moddeurs anonymes

Sorti en 2010 sur iOS, Infinity Blade avait connu un joli succès, mais avait dû tirer sa révérence en 2018 suite à la décision d’Epic Games d’arrêter d’assurer sa mise à jour. Des moddeurs anonymes ont donc relevé le défi de développer eux-mêmes un portage du titre sur PC, lui offrant au passage une nouvelle vie, néanmoins illégale.

C’est sur le subreddit consacré à Infinity Blade qu’est apparu un lien de téléchargement avec une présentation succincte de ce qui n’est ni plus ni moins qu’un portage PC de l’œuvre réalisé par une équipe anonyme. Celle-ci précise ne pas chercher à être créditée pour son travail mais seulement vouloir permettre à l’ARPG d’être à nouveau accessible, celui-ci ayant disparu de l’App Store il y a déjà six ans. Au passage, de nombreuses modifications ont été apportées pour adapter le contenu à sa nouvelle plateforme, corriger des bugs et améliorer le rendu.

Ce travail colossal, s’il qu’il témoigne de la passion des joueurs pour le titre disparu, pose évidemment des problèmes de droits et de sûreté. Bien que le jeu ne soit plus distribué par Epic Games, l’entreprise reste détentrice des droits sur l’œuvre et serait ainsi tout à fait en mesure de se retourner contre les moddeurs et d’exiger la suppression de ce portage. Par ailleurs, le logiciel n’étant ni officiel, ni (a priori) professionnel, on ne peut exclure qu’il comporte des failles de sécurité, et le télécharger reste donc aux risques et périls de l’utilisateur.

Cependant, là où cette démarche est intéressante, c’est qu’elle pose la question brûlante de la préservation des contenus numériques. Infinity Blade est en effet loin d’être le seul jeu ayant été retiré des boutiques en ligne parce que sa mise à jour au fur et à mesure de l’évolution des machines et des systèmes d’exploitation était tout simplement trop coûteuse. Cela est particulièrement le cas pour les jeux mobiles, les versions d’iOS et d’Android se succédant à un rythme rapide. Cependant, on pense aussi à la quantité astronomique de jeux pour navigateurs ayant disparu avec l’arrêt du support de Flash le 31 décembre 2020.

Bien que diverses initiatives, dont certaines institutionnelles, existent pour tenter d’assurer la préservation des œuvres, l’exercice auquel se sont livrés ces anonymes sur Infinity Blade montre bien qu’elles ne suffisent pas face à l’ampleur de la tâche et laissent forcément des communautés de fans sur le carreau. Là où les jeux sur support physique avaient pour seul enjeu de conservation le maintien en bon état du matériel, la dépendance croissante des jeux aux serveurs en ligne et, en particulier, l’explosion des jeux services ne peut qu’accentuer le phénomène d’obsolescence.

La recréation des titres par des moddeurs (rendue ici possible par la publication du code source d’Infinity Blade) constitue aussi bien un hommage qu’un effort concret pour maintenir ces œuvres en vie, mais n’est malheureusement pas une solution viable. Se pose alors la question de l’avenir du rétro gaming, cette pratique teintée de nostalgie qui ne peut exister que dans la mesure où il est encore possible d’accéder aux jeux tombés en désuétude. Au grand dam de ses amateurs, l’industrie du jeu vidéo, dans son développement actuel, semble hélas faire peu de cas de l’héritage qu’elle laisse.