Inertial Drift – Le jeu de course version anime s’offre en démo

Le jeu de course automobile version rétro et arcade a décidément le vent en poupe (ou le vent en becquet arrière, pour rester dans le thème). En effet, en attendant Hotshot Racing, sa conduite arcade et son style low-poly, c’est PQube qui sort à son tour son jeu de course : Inertial Drift.

Parce que nous connaissons PQube plutôt pour ses jeux d’inspiration anime/ manga, comme Gal Gun, Steins : Gate, ou les Muv-Luv, on peut s’étonner de voir l’éditeur s’aventurer sur le terrain du jeu de course auto. Il faut cependant se souvenir que les compétitions de drifts prennent racine au Japon, et il faut aussi jeter un œil à la direction artistique du jeu, complètement anime !

Inertial Drift est donc un jeu de course orienté arcade qui propose un pilotage de ses bolides en twin sticks : le joystick gauche contrôlera la direction de la voiture, le droit contrôlera lui les dérapages. Tout l’art du pilotage dans Inertial Drift consistera à maîtriser l’équilibre entre les deux commandes pour réaliser les drifts parfaits.

Le titre a ainsi l’objectif de proposer une conduite arcade qui s’éloigne de la simulation tout en se montrant technique. Il faudra donc s’habituer à ce nouveau genre de contrôles, et oublier ses années de Forza ou de Gran Turismo ! Pour les mêmes raisons, Inertial Drift s’adresse aussi bien aux nouveaux venus dans l’univers du jeu de course auto qu’aux joueurs plus expérimentés avides d’exigences.

Sa date de sortie est fixée au 7 août sur tous les supports actuels, PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC. Il est d’ores et déjà possible d’avoir un aperçu de ce que le jeu a dans le ventre grâce à une démo téléchargeable gratuitement sur Steam, qui propose deux circuits, et deux véhicules différents.