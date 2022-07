CS:GO – Résultats de l’IEM 2022 à Cologne

Le 16 Juillet dernier, les phases finales du grand tournoi de Counter Strike: Global Offensive ont eu lieu à Cologne, en Allemagne. Les billets pour cet événement de taille ont tous été vendus, preuve de la popularité toujours impressionnante du jeu malgré les années. La Lanxess Arena, qui peut accueillir jusqu’à 18 000 spectateurs, a ainsi accueilli les fans pour la sixième année consécutive.

Pari et pronostics

NaVi était le favori absolu de paris sur l’esport du tournoi. S1mple était le MVP de la phase de groupe de l’IEM Cologne 2022, Viktor sdy Orujev est adoré par les fans, et l’équipe elle-même était classée première au classement hltv, mais a perdu contre FaZe Clan en grande finale du tournoi CS:GO de l’IEM 2022.

Premiers résultats

Le match s’est terminé sur un score de 3:2 en faveur de FaZe. FaZe Clan est devenu la première équipe de l’histoire à remporter Katowice, Cologne et un CS:GO majeur la même année. L’équipe de Finn Andersen (surnom : « karrigan ») a gagné 400 000 dollars et 3 200 points BLAST Premier pour avoir remporté le tournoi. Natus Vincere a reçu 180 mille dollars et 1600 points pour avoir atteint la finale.

Score final

Heureusement pour l’Ukraine, il y a aussi de bonnes nouvelles. Le joueur de l’équipe ukrainienne d’eSports Natus Vincere Oleksandr S1mple Kostylev a été reconnu comme le meilleur joueur à l’IEM Cologne 2022. Il a joué sur 15 cartes et a eu des statistiques négatives sur seulement 3 d’entre elles. En finale, NAVI a perdu contre FaZe Clan 2:3.

Voilà qui clore cette édition 2022 de l’IEM toujours riche en rebondissement et dont la ferveur des participants n’est plus à prouver. On se ronne rendez-vous l’année prochain pour des nouvels affrontements accompagnés de son lot de surprises.